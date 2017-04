Všetko zlé je na niečo dobré, hovorí tréner Cíger o neúčasti hráčov z NHL na svetovom šampionáte

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) – Skvelé výkony slovenských hokejistov do 18 rokov na nedávnom svetovom šampionáte pod Tatrami neušli pozornosti reprezentačného trénera A-tímu SR Zdena Cígera.

Jedno ospravedlnenie za druhým

V náročnej situácii, keď pred majstrovstvami sveta od hráčov z NHL počúva jedno ospravedlnenie za druhým, by však úspešných mladíkov na šampionát predsa len nebral.

“Keby sme išli na nejaký prípravný turnaj ako nemecký či švajčiarsky, určite by som vzal aj celú päťku zloženú z hráčov do 18 rokov. Myslím si, že si viem dovoliť dosť v rozhodovaní, ale v tejto chvíli nepôjdem do toho, aby som tesne pred majstrovstvami sveta vzal do tímu mladých hráčov. Možno som slabý, ale neurobím to,” povedal Zdeno Cíger v rozhovore pre HNtelevíziu na webe http://tv.hnonline.sk.

Bývalý skvelý reprezentačný útočník argumentoval aj príliš veľkými rozdielmi medzi seniorským a mládežníckym hokejom.

“Je to veľký rozdiel v rýchlosti či sile. Jednoducho, iný ´level´. Keď som sa pozeral na zápasy našich osemnásťročných hokejistov, videl som, že vedia konkurovať svetu. Vidím v nich veľkú perspektívu do budúcnosti. Keď však vezmem do úvahy naše prípravné zápasy s Fínmi, to bolo zo strany súpera také nasadenie a kvalita v herných činnostiach a všetko sa to deje v rýchlosti. Je to neporovnateľné s mládežníckymi zápasmi,” vysvetlil Cíger.

SMS správy od fanúšikov

Na otázku moderátora HNtelevízie, či skúma dôvody, prečo doteraz neprišiel do jeho tímu ani jeden z oslovených hráčov z NHL, Cíger odpovedal: “To ja nevyriešim, ja sa len prispôsobujem situácii.”

Pravdepodobná úplná neúčasť hráčov z NHL v slovenskom tíme na majstrovstvách sveta sa podľa Cígera dá chápať aj z pozitívnejšej stránky. “Vraví sa, že všetko zlé je na niečo dobré. V našom prípade v tom, že ďalší hráči dostanú šancu. Určite to bude dobré, aby nabrali čo najviac medzinárodných skúseností. Dostal som veľa esemesiek od fanúšikov, v ktorých mi radia, koho vziať do tímu a koho nie. Budem veľmi rád, keď si to so mnou vymenia a urobia si svoju zostavu a nomináciu,” zasmial sa Cíger.

Slovákov čakajú pred odchodom na svetový šampionát do Nemecka posledné dva prípravné zápasy proti Nórom v Hamare. Uskutočnia sa v piatok 28. apríla o 19.00 h a o deň neskôr o 18.00 h. Súpermi slovenských hokejistov na MS 2017 v základnej skupine v Kolíne nad Rýnom postupne budú Taliani (6. 5.), Lotyši (7. 5.), Dáni (9. 5.), Nemci (10. 5.), Rusi (13. 5.), Američania (14. 5.) a Švédi (16. 5.).