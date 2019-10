Štátny pedagogický ústav zverejnil návrh koncepcie zlepšenia výučby matematiky

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) spustil verejné pripomienkovanie k návrhu koncepcie, ako skvalitniť vyučovanie matematiky na základných a stredných školách. Verejnosť sa môže vyjadriť do 15. novembra. Informuje o tom na svojej stránke ŠPÚ. Pracovná skupina uvádza, že materiál vypracovali ako reakciu na spoločenské potreby, keďže jedným z predpokladov zvyšovania úrovne vzdelávania a prípravy mládeže na život je práve matematické myslenie.Autori by chceli, aby žiaci boli vedení k aktívnej matematickej činnosti, a aby si nové učivo osvojovali v reálnych situáciách.

Žiadajú teda, aby učitelia kládli dôraz na aktívne bádateľské metódy a vo výučbe sa tvorili vzťahy s inými predmetmi. Dodávajú však, že zmene vyučovania matematiky musí predchádzať aj masívne vzdelávanie učiteľov matematiky. S tým podľa nich súvisí aj používanie kvalitných učebných materiálov, ktorým by pomohol otvorený trh s učebnicami.

Uvádzajú taktiež potrebu zvýrazniť a posilniť starostlivosť o matematické talenty. Podľa nich by mohlo pomôcť využitie ďalších hodín vo vzdelávacích programoch už od prvého stupňa či opätovné zriaďovanie špeciálnych tried so špecifickým zameraním. Posledné zmienené sa podľa tímu po reforme z roku 2008 nepodarilo zachovať v pôvodnom koncepte.