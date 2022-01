Ako dlho chceme nevzdelávať deti? Sulík si myslí, že sa otvorenie škôl Slovensku nevypomstí

Otvorenie škôl sa podľa ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka (SaS) Slovensku nevypomstí.

Zároveň v relácii V politike na televízii TA3 poukázal na to, že školy ovplyvňujú opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 posledné dva roky.

Zdôraznil, že prípadné zatváranie škôl by určite vetovali. Podľa neho by malo prísť iné riešenie, ako sú samotesty. Poukázal na to, že regionálni hygienici majú možnosť zatvoriť školu, ak v nej prepukne nákaza.

Zároveň podotkol, že nespochybňuje odbornú zdatnosť konzília v oblasti ochorenia COVID-19, avšak pokiaľ v konzíliu nebude sedieť ekonóm, psychológ, sociológ či pedagóg, nebudú pre neho rozhodnutia tohto orgánu relevantné.

„Ako dlho chceme nevzdelávať deti? Pokiaľ tu budeme mať posledného nakazaného? Veď my už druhý rok deti nevzdelávame alebo ich vzdelávame veľmi obmedzene cez kadejaké online prístupy,“ zhodnotil s tým, že deti patria do školy.