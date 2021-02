Banská Bystrica chce návrat detí do škôl, má problém s testami na COVID-19

V Banskej Bystrici hneď po oznámení ministerstva školstva o možnom návrate detí do škôl od 8. februára zasadal krízový štáb mesta. Cieľom radnice je otvoriť materské školy, prvý stupeň základných škôl a základné umelecké školy.

Chcú vyjsť v ústrety

Aby sa deti mohli vrátiť do škôl, je potrebné umožniť zamestnancom a rodičom testovanie na ochorenie COVID-19. Ako mesto informuje v tlačovej správe, keďže aktuálne disponujú len 12-tisíc kusmi antigénových testov, chcú prioritne otestovať túto skupinu obyvateľov.

V záujme samosprávy je vyjsť v ústrety aj ďalším pracujúcim, o čom bude informovať na základe množstva testov, ktoré bude schopný dodať Okresný úrad Banská Bystrica.

Patria k zeleným okresom

Primátor Ján Nosko oslovil všetky subjekty, ktoré zriadili a prevádzkujú súkromné mobilné odberné miesta v súlade s nariadením Ministerstva zdravotníctva SR, so žiadosťou o spoluprácu a súčinnosť pri zabezpečení testovania obyvateľov počas najbližšieho víkendu.

„Patríme síce k zeleným okresom, ale na národnej úrovni vzhľadom na počet hospitalizovaných sa celé Slovensko nachádza v čiernej zóne. Vzťahuje sa na nás COVID automat a k tomu sa otvárajú školy. Znamená to, že najbližší víkend musíme opäť zabezpečiť testovanie. Krízový štáb mesta robí všetko pre to, aby sme aj v spolupráci so súkromnými prevádzkovateľmi mobilných odberných miest opäť zabezpečili plynulý priebeh testovania pre vybrané skupiny,“ hovorí primátor Ján Nosko a žiada ľudí, ktorých sa testovanie netýka, aby sa na testovaní nezúčastňovali a nepreťažovali odberné miesta.

Musia pretestovať zamestnancov a rodičov

V prípade, že sa zamestnanec školského zariadenia nepretestuje, nebude môcť nastúpiť na pracovisko. Ak tak z nejakého dôvodu neurobí ani rodič škôlkára alebo školáka, nebude môcť jeho dieťa do školy či škôlky nastúpiť. Bude musieť ostať na dištančnom vzdelávaní v takej miere, ktorú bude škola schopná zabezpečiť.

„Je však potrebné uvedomiť si, že nie je možné plnohodnotne zabezpečovať prezenčné aj dištančné vzdelávanie zároveň,“ upozorňuje radnica.