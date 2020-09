Dvesto kolegov Tesca dnes neprišlo do práce

Približne dvesto kolegov Tesca neprišlo v dnešný deň do práce. Dôvodom je jeden z obľúbených benefitov, ktorý reťazec už tradične poskytuje svojim kolegom. Rodičia prváčikov dostali aj tento rok platené voľno, aby mohli svojho školáka pripraviť a osobne odprevadiť do školy. Takýto benefit oceňujú kolegovia Tesca najmä v súčasnej mimoriadnej situácii – v dôsledku koronakrízy prebieha prvý školský deň v mnohých školách za upravených podmienok. Tesco im práve vďaka obľúbenému benefitu umožnilo, aby strávili významný deň svojho dieťaťa spolu s ním a odprevadili ho do školy.

„V Tescu nám záleží na spokojnosti každého jedného kolegu, apreto pri ponuke benefitov a výhod pre kolegov Tesca samozrejme myslíme aj na rodičov detí. Podporujeme našich kolegov v rôznych životných situáciách, pretože rozumieme, že rodina zohráva v živote každého z nás dôležitú úlohu. Aj preto si môžu kolegovia v Tescu dopriať voľno na dôležité okamihy rodinného života, ku ktorým patrí prvý školský deň či narodenie dieťaťa. Okrem tohto benefitu sme tento rok darovali viac než 1 600 kolegom finančný príspevok na nákup školských potrieb či oblečenia. Ďalších 106 čerstvých rodičov dostalo balíček hygienických potrieb vlastnej značky Tesco Fred&Flo pre bábätká,“ uviedla Miroslava Rychtárechová, manažérka personálneho oddelenia Tesca na Slovensku.

Tesco chce, aby sa kolegovia mali čo najlepšie v práci aj doma so svojimi najbližšími. Napĺňanie tohto cieľa potvrdzuje množstvo iniciatív reťazca – príkladom je letný tábor, ktorý reťazec pravidelne pripravuje pre deti kolegov. Hoci sa tento rok pre mimoriadnu situáciu neuskutočnil, v spolupráci s Nadáciou Tesco sa – aj napriek mimoriadnym okolnostiam – podarilo podporiť 202 zdravotne či sociálne znevýhodnených detí, a to sumou viac než 36-tisíc eur.

Reťazec podporuje kolegov nielen pri významných rodinných udalostiach, ale pomáha im aj v ťažkých životných situáciách. Program Tesco Anjel podáva pomocnú ruku aj v podobe finančných príspevkov pre kolegov, ktorí sa ocitnú v núdzi. Odborná pomoc na Dobrej linke pomoci pomáha kolegom z Tesca zvládnuť náročné situácie, a to v pracovnom i súkromnom živote.

Aj vďaka týmto aktivitám a benefitom sa Tescu dlhodobo darí byť obľúbeným slovenským zamestnávateľom. Potvrdzujú to priamo názory kolegov – až 89 % sa vyjadrilo, že Tesco považuje za skvelé miesto na prácu.

