Útok na škole v Novákoch dal do pozoru aj ministerstvo, podľa Horeckého už spolupracujú s políciou a bezpečnostnými zložkami

V súvislosti s incidentom na Strednej odbornej škole v Novákoch, bol hneď po obdržaní informácie kontaktovaný zriaďovateľ školy, ktorý celú situáciu pozorne monitoroval.

Zvýšenie bezpečnosti na školách

Na mieste bolo prítomných šesť psychológov, ktorí sú súčasťou intervenčného tímu a už komunikovali so všetkými, ktorých sa táto situácia dotkla. Informoval o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký, ktorý telefonoval aj s pani riaditeľkou strednej odbornej školy a ponúkol jej ďalšiu pomoc.

„S ministerstvom vnútra, políciou a ďalšími bezpečnostnými zložkami už dlhšie spolupracujeme na nastavovaní bezpečnejšieho školského prostredia. Bolo to témou aj nedávnej Bezpečnostnej rady SR, na ktorej som sa zúčastnil. Spoluprácu máme rozbehnutú aj so Žilinskou univerzitou, s ktorou pripravujeme metodiky pre bezpečnejšie školy,“ uviedol Horecký.

Prejavy rizikového správania

„Pripomínam aj prácu nášho Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), ktorý pre školy dlhodobo pripravuje množstvo materiálov k riešeniam prejavov radikalizácie a extrémizmu v edukačnom aj poradenskom procese, prevencii rizikového správania v edukačnom procese, krízovej intervencii, riešeniu krízovej situácie či rozvíjaniu odolnosti ako prevencii šikanovania a radikalizácie mládeže,“ doplnil Horecký s tým, že všetky tieto informácie sú zverejnené aj na VÚDPaP.sk a takisto aj na ministerskom webe.

Pre riaditeľov škôl, ale zároveň aj pre všetkých, ktorí o to majú záujem, sú zverejnené Manuály pre odborných zamestnancov, návod pre krízový manažment v školskom prostredí, ako spoznať a vysporiadať sa s násilím v školách, šikanou, kyberšikanou, sú tam aj rôzne skupinové cvičenia a práca so žiakmi.

Dôležitý je krízový manažment

Rovnako aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže poskytuje nástroje pre účely formálneho aj neformálneho vzdelávania. Len v tomto roku zorganizoval niekoľko školení pre niekoľko stoviek zamestnancov škôl, na ktorých sa vzdelávali v oblastiach ako bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov v školskom prostredí.

„Dôležité je podotknúť, že sa nedá vytvoriť jeden univerzálny návod na to, ako majú byť školy zabezpečené. Tak ako každé dieťa, aj každá škola je jedinečná a tomu treba prispôsobovať aj krízový manažment a dlhodobé preventívne aktivity. V tomto sa obraciam na riaditeľov, ktorí najlepšie poznajú svoju školu. Pripravte si riešenie krízových situácií vopred. Ak si s tým neviete dať rady, ponúkame Vám niekoľko návodov, ako to vyriešiť. Podstatná je však prevencia. Každá škola musí mať vo svojich vnútorných predpisoch ošetrenú starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov, ochranu pred šikanou a ďalšími patopsychologickými javmi,“ uviedol minister školstva a dopĺňa, že už dnes školy musia vychádzať z platného štátneho vzdelávacieho programu a školského zákona. Základné princípy sú ukotvené v §3 tohto zákona.

Nebojme sa hľadať pomoc

„Zároveň by som chcel na všetkých apelovať, prosím, citlivo sa počúvajme, nebojme sa vyhľadať pomoc vždy, keď to potrebujeme. Prosím rodičov, aby sa rozprávali so svojimi deťmi, a rovnako aj učiteľov, aby si vždy našli čas na diskusiu so svojimi žiakmi. Školy musia byť bezpečným priestorom pre všetky deti a spravíme všetko pre to, aby sa takéto situácie neopakovali,“ uviedol Horecký.

Minister školstva sa stretol aj s riaditeľkou VÚDPaP Janette Motlovou, ktorá sa so svojím tímom dlhodobo venuje psychickému zdraviu detí a prevencii v školách. Reflektovať to budú aj Štandardy, ktoré vstúpia do platnosti 1. 1. 2023 a budú slúžiť ako návod pre každý kolektív, ako zvládať rôzne situácie.

„Takisto pripravujeme národný projekt, ktorý bude na periodickej báze mapovať psychické zdravie detí so súhlasom ich zákonných zástupcov,“ dodal Horecký.

Posilnenie kritického myslenia

Ďalším systémovým krokom je nové kurikulum, ktoré kladie dôraz na charakterové vzdelávanie a vzťahovú výchovu. Jeho cieľom má byť posilnenie kritického myslenia, hodnotového vzdelávania a rozvoj digitálnych zručností.

„Pripravované zmeny obsahu a foriem vzdelávania by mali viesť k tomu, aby mladí ľudia mali schopnosť identifikovať a odmietnuť prejavy nenávisti, diskriminácie a upierania ľudských práv, vyhľadávať informácie v rôznych informačných zdrojoch a kriticky posudzovať ich relevantnosť a dôveryhodnosť, počúvať, diskutovať a argumentovať, vyhodnocovať názory iných a na základe rôznych argumentov a vedeckých dôkazov upraviť vlastný názor a posúdiť svoje konanie a byť zaň zodpovedný,“ uzavrel Horecký.