Horecký si uvedomuje náročnú situáciu a neľahkú úlohu slovenského školstva, predstavil svoje priority

Minister školstva Ján Horecký vníma náročnú situáciu i neľahkú úlohu slovenského školstva. Vyjadril sa tak počas prvého rokovania s vedením Odborového zväzu školstva. Za svoje priority označil Horecký zlepšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a zatraktívnenie učiteľského povolania. Tieto ciele by chcel dosiahnuť i prostredníctvom zmeny normatívneho financovania, čím by sa do školstva malo nasmerovať viac finančných prostriedkov.

Sledovanie rastúcich nákladov

Šéf rezortu školstva tiež priorizuje neobmedzené fungovanie škôl napriek rastúcim cenám energií. Dosiaľ schválené dofinancovanie vo výške 30 miliónov eur pre regionálne školstvo a 17 miliónov pre vysoké školy nie je podľa Horeckého konečné a rastúce náklady budú priebežne sledované. K vysokým školám sa minister vyjadril, že nemá v úmysle naďalej znižovať ich rozpočty a chce zmeniť metodiku nápočtu tak, aby sa viac bral do úvahy plán výkonov a revízia výdavkov. Odborový zväz školstva o tom informuje na svojej stránke.

Predseda zväzu Pavel Ondek počas prvého spoločného rokovania ministrovi školstva predstavil aktivity i poslanie zväzu, a tiež aktuálne témy, ktorým sa zväz venuje. Prioritou je momentálne návrh rozpočtu pre rezort školstva na rok 2023. Podľa Ondeka je potrebné, aby rozpočet bral na zreteľ dohodnutú valorizáciu tarifných platov, ale i rastúce náklady na energie, ktoré spôsobujú problémy s prevádzkou. Horeckého požiadal, aby dohliadol na to, že k valorizácii platov dôjde na úkor krátenia nadtarifných zložiek platu. Ondek tiež poukázal aj na nesúlad medzi úrovňou minimálnej mzdy a začiatkom tarifnej tabuľky zamestnancov vo verejnej správe.

Opakované predlžovanie zmlúv

Na stretnutí otvorili i tému nejednotnosti financovania osobných nákladov v regionálnom školstve, problémov, ktoré obce a mestá mávajú v rámci svojich originálnych kompetencií pri zvyšovaní platov v školstve, ale i nedostatočného počtu nepedagogických zamestnancov a hroziaceho nedostatku pedagógov v budúcnosti. Témy otvorila podpredsedníčka zväzu a predsedníčka združenia základného školstva Ingrid Gamčíková, ktorá tiež požiadala Horeckého o dočasné riešenie v podobe opakovaného predlžovania pracovných zmlúv zamestnancom starším než 65 rokov.

Podpredseda zväzu a predseda združenia vysokých škôl a priamo-riadených organizácií Miroslav Habán upriamil pozornosť aj na dlhodobo nedostatočné financovanie vedy a výskumu na Slovensku i znižujúce sa rozpočty vysokých škôl, čo ohrozuje ich prevádzku a vedie k prepúšťaniu zamestnancov. Habán tiež upozornil, že reformu nie je možné zrealizovať bez finančného krytia.

Horecký i Ondek sa v závere zhodli na potrebe pravidelných stretnutí a spolupráce na nových zákonoch v prospech školských zamestnancov.