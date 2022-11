Minister školstva Horecký sa vydal na svoju prvú zahraničnú cestu, vo Fínsku rokoval aj o kurikulárnej reforme

Minister školstva Ján Horecký rokoval vo Fínsku o pripravovanej kurikulárnej reforme, ale aj o prevencii proti radikalizmu a bezpečnosti na školách. Išlo o jeho prvú zahraničnú cestu, v rámci ktorej sa stretol s fínskou ministerkou školstva Li Andersson.

Navštívil aj Fínsku národnú agentúru pre vzdelávanie a Základnú všeobecnú školu Pohjois-Tapiola koulu, kde rokoval práve o kurikulárnej reforme. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) o tom informovalo v tlačovej správe.

Zmeny sa už začali

Horecký označil za pozitívne, že na Slovensku sa už proces zmien začal, a tiež že máme Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý by mal umožniť rýchlejšiu aplikáciu zmien.

„Nezačíname na zelenej lúke. Už dnes máme školy, ktoré by mohli slúžiť ako príklady dobrej praxe. Neexistujú ale reformy, ktoré sa dajú robiť z noci do rána, ale nemôžeme to už odkladať ani jeden deň. Fíni na tomto pracovali 50 rokov a stále hovoria, že nie sú nikdy v cieli, pretože život ide ďalej, životné okolnosti sa menia. Stále je potrebné obnovovať systémy, stále si treba pripomínať hodnoty a ciele, ktoré sledujeme tým, čo robíme vo verejnom živote, ale aj napríklad vo vzdelávaní a formácii mladých,“ vyjadril sa Horecký.

Doplnil, že s Fínmi nás spája, že našim najvzácnejším kapitálom sú ľudia, a na tom je potrebné stavať budúcnosť.

Zlučovanie vysokých škôl

S ministrom pre vedu a kultúru Petrim Honkonenon diskutovali aj o zlučovaní vysokých škôl, keďže daná oblasť je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR.

V rámci toho Horecký navštívil aj Aalto univerzitu, ktorá vznikla po zlúčení troch univerzít. V oblasti výskumu je na 63. mieste vo svete a je atraktívna pre spoločnosti i inovácie.

„Fíni si vždy išli svojou cestou, držali sa svojich hodnôt a vždy ukazovali svetu dobré príklady – aj napriek tomu, že čo sa týka počtu obyvateľov, sú malou krajinou. A to je pre mňa vízia aj pre Slovensko,“ zakončil Horecký.