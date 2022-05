Ministerstvo školstva a UNICEF budú spolupracovať pri pomoci deťom a žiakom z Ukrajiny

Rezort školstva podpísal s organizáciou UNICEF memorandum o systémovej strategickej podpore detí a žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny. Memorandum je zamerané na štyri oblasti a obsahuje niekoľko podporných mechanizmov.

Informovala o tom štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová na tlačovej konferencii.

Monitorovanie integrácie žiakov

Prvým mechanizmom je podpora slovenských žiakov a detí v školách a zameriava sa na vyučovací proces, na podporu a vzdelávanie aj cez jazykové kurzy. Druhou oblasťou strategickej podpory je oblasť duševného zdravia a oblasť inklúzie.

„Inými slovami, cez projekt a cez programy, ako je Zippyho kamaráti v materských školách alebo cez rovesnícke programy, budeme podporovať aj vzťahy medzi deťmi, ktoré k nám budú prichádzať a deťmi, ktoré sa nachádzajú v našich školách,“ vysvetlila Síthová.

Tretia oblasť sa zameriava na monitorovanie toho, ako sa žiaci a študenti prichádzajúci na Slovensko dokážu integrovať do slovenských škôl a nového prostredia, ako aj na to, ako im pomáhajú pri integrácii jazykové kurzy a aké podporné mechanizmy im zabezpečujú vyššiu a lepšiu integráciu do nového prostredia a vzdelávania. Štvrtou oblasťou je podpora ranného detstva, respektíve ranná intervencia.

Začlenenie aj rozvoj vzťahov

„Tak, ako vytvárame podporu v našich školách pre všetky deti, teraz sa k nim pridali deti, ktoré prichádzajú, žiaľ, z vojnovej zóny z Ukrajiny,“ podčiarkla Síthová.

„Tu nejde iba o to, aby sa začleňovali ukrajinské deti do slovenskej spoločnosti, ale je to dôležité aj pre domáce deti a pre rozvoj ich vzťahov. UNICEF veľmi rád podporuje toto partnerstvo s ministerstvom školstva, pretože týmto môže vzniknúť model pre ďalšie spolupráce,“ uzavrel zástupca regionálneho riaditeľa UNICEF pre Európu a Strednú Áziu UNICEF Philippe Cori.

Ten pripomenul, že organizácia pomôže Slovensku poskytnutím financií a budovaním kapacít či školeniami pre učiteľov tak, aby výchovno-vzdelávací proces bol na Slovensku kvalitnejší.