Ministerstvo školstva chce zo škôl odstrániť segregáciu Rómov, zmeniť sa má aj finančná podpora

Cieľom ministerstva školstva je postupne odstrániť existujúcu segregáciu rómskych detí a predchádzať tak ďalšiemu vzniku oddelených tried a škôl. Uviedla to v pondelok na tlačovej konferencii štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre národnostné školstvo a inkluzívne vzdelávanie Monika Filipová. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva.

Filipová na konferencii uviedla, že intenzívne komunikujú s Európskou komisiou o odstraňovaní segregácie a diskriminácie rómskych detí. Práve za ňu totiž hrozí Slovensku od komisie žaloba. Filipová priblížila, že ministerstvo má v pláne aj novelizáciu súčasnej legislatívy s jasným vymedzením pojmu segregácie.

Rómske deti opakujú ročník častejšie

Údaje ministerstva školstva ukazujú, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia majú takmer o polovicu nižšiu účasť na predprimárnom vzdelávaní.

„Oproti ostatným žiakom majú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia viac ako štvornásobne vyššiu mieru opakovania ročníka, a takmer dvojnásobne viac z nich po ukončení povinnej školskej dochádzky nepokračuje ďalej vo vzdelávaní,“ upozornila Filipová.

Ministerstvo sa chce preto bližšie pozrieť aj na dvojzmennú prevádzku, v ktorej sa v školskom roku 2019/2020 vzdelávalo vyše 3 300 detí, a to prevažne rómskych. Ako priblížila Filipová, v rámci rezortu tiež plánujú spracovať podrobnú analýzu kapacitných možností v predmetných školách a ich blízkom okolí.

Do analýzy by mali zahrnúť aj dopravné alternatívy. Ministerstvo pripravuje aj nové metodické materiály pre učiteľov, aby pomocou nich vedeli učiť slovenský jazyk ako cudzí jazyk.

Nicholsonová trvá na povinnej predškolskej dochádzke

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) uviedla, že zavedením povinnej predškolskej dochádzky by sa Slovensko mohlo vyhnúť nadpriemernej klasifikácii rómskych detí, ktorým je diagnostikované ľahké mentálne postihnutie.

Slovenská republika má spomedzi krajín Európskej únie najvyšší podiel žiakov v špeciálnom školstve. V roku 2018 to bolo 5,7 percenta žiakov základných škôl. „Často sú to deti, ktoré nemali predškolskú prípravu, niektoré doma nehovoria po slovensky a nevedia sa rýchlo adaptovať na nároky školy,“ poukázala.

Meniť by sa mali aj metodiky pre diagnostické nástroje a postupy. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vypracováva nové štandardy pre poradenské zariadenia a školy. Tie by tak mali byť ohľaduplnejšie pri potrebách rómskych detí.

Systém špeciálnych škôl prehodnotia

Jednou zo stanovených úloh ministerstva je aj prehodnotiť súčasný systém špeciálnych škôl a poradenských zariadení. „Je naším záujmom, aby sa viac žiakov vzdelávalo v bežnom kolektíve rovesníkov a zároveň, aby školy aj za pomoci špeciálnych pedagógov vedeli pre ich vzdelávanie vytvoriť vhodné podmienky,“ poznamenala Filipová.

Ministerstvo sa v súvislosti s kvalitou vzdelávania rómskych detí chce venovať aj elokovaným pracoviskám stredných škôl, z ktorých mnohé podľa neho neposkytujú uplatniteľné vzdelanie.

Na vláde by mal byť v lete podľa tajomníčky predložený Pozičný dokument, teda prvý dokument týkajúci sa inkluzívneho vzdelávania. Zároveň s ním by mal byť predložený aj Akčný plán na dané obdobie do konca roka 2021. „Zároveň bude od septembra pod záštitou ministerstva školstva proces tvorby komplexnej Stratégie inkluzívneho vzdelávania, s cieľom predloženia v roku 2021 s účinnosťou od roku 2022,“ ozrejmila.

Ministerstvo má v pláne zásadnejšie zmeniť aj financovanie podpory žiakov so špeciálno-výchovnými vzdelávacími potrebami. Školy by mali následne lepšie zabezpečovať podporné opatrenia aj tým žiakom, ktorí nemajú diagnostikované ľahké mentálne postihnutie, ani inú diagnózu, no majú problémy zvládať predpísané učivo.