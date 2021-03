Mladí ľudia mi píšu, že chcú pomáhať, a z mojich odpovedí sú občas sklamaní...

O tom, ako to chodí vo svete humanitárnej pomoci, inšpiratívne príbehy, šport v pomoci a ako môžete pomôcť aj vy.

Po desiatich rokoch na humanitárnych misiách v rôznych častiach sveta, robí súčasná výkonná riaditeľka UNICEF na Slovensku, Mária Sliacka všetko pre to, aby čo najlepšie priblížila svet humanitárnej pomoci aj mladým ľuďom na Slovensku. Keďže v momentálnej situácii nie je možné prednášať študentom priamo na školách, vzniklo toto video. Čo by ste robili, keby ste sa jedno ráno prebudili na streľbu? Čo by ste si zbalili? A aký by mal byť vlastne človek, ktorý vám bude pomáhať? Čo je na humanitárnej práci najťažšie? Pozrite si video, ktoré je určené pre pedagógov, študentov od 13-tich rokov, ale aj pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o krásnej a náročnej humanitárnej misii. V médiách vidíme, že niekde zúri vojna, alebo došlo k prírodnej katastrofe. Nevidíme však tisícky humanitárnych pracovníkov, ktorí robia všetko pre to, aby zasiahnutým ľuďom čo najefektívnejšie pomohli. Vo videu uvidíte nielen niekoľko inšpiratívnych príbehov, ale dozviete sa aj akú rolu zohráva pri humanitárnej práci šport. Touto časťou vás prevedie úspešná tenistka a spolupracovníčka UNICEF na Slovensku, Anna Karolína Schmiedlová. Ste pripravení vstúpiť do sveta humanitárnej pomoci?

Foto: UNICEF

O UNICEFe

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.

www.unicef.sk

