Na Slovensku sú zatvorené desiatky tried pre COVID-19, ich počet vzrástol o polovicu

Na Slovensku bolo k utorku 6. októbra zatvorených 75 škôl a v 188 školách boli zatvorené triedy. Agentúru SITA o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zatvorených tried je aktuálne 620, doma je tak 29 082 detí, čo predstavuje 3,35 percenta z celej žiackej populácie. V porovnaní s uplynulým týždňom ide o takmer 50 percentný nárast.

Minulý týždeň, v utorok 29. septembra, bolo úplne zatvorených 47 škôl a v 123 boli zatvorené triedy. V daný týždeň bolo spolu zatvorených 495 tried a 18 992 žiakov bolo doma.

Ministerstvo školstva s riaditeľmi škôl v súvislosti s pandémiou komunikujú cez samostatný portál Covid – školský semafor. Informačný portál má podobu formulára obsahujúceho otázky v súvislosti s rôznymi možnosťami vývoja epidemiologickej situácie v škole.

Školy môžu takto informovať o udelení „riaditeľského voľna“ z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19, uzavretí triedy alebo školy, návrate jednej alebo viacerých tried späť do školy či o začiatku a konci domácej izolácie zamestnancov z dôvodu podozrenia, respektíve ochorenia na COVID-19. Údaje by mali školy zaslať k príslušnému dňu, v ktorom nastala zmena.