Národný štipendijný program podporil už stovky štipendistov zo zahraničia, grant môžu získať aj Slováci

Národný štipendijný program (NŠP) doteraz podporil 2 420 štipendistov zo zahraničia. Ako vysvetlil Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), grantový program totiž funguje aj na podporu zahraničných mobilít na slovenských školách a vo výskumných organizáciách.

Podpora slovenských aj zahraničných študentov

Podporuje tak nielen zahraničných študentov, ale aj vysokoškolských učiteľov či výskumných a umeleckých pracovníkov. NŠP však financuje aj pobyty slovenských študentov v zahraničí. Počas svojej 15-ročnej existencie podporil v študijných a výskumných pobytoch viac ako 1 800 štipendistov zo Slovenska.

Chlup informoval, že vysokoškoláci, doktorandi a postdoktorandi môžu aj tento rok poslať žiadosť o grant na pokrytie finančných nákladov na ich pobyt v zahraničí. O štipendium z NŠP by mal záujemca požiadať najneskôr do 30. apríla do 16:00. Tento dátum platí aj pre zahraničných uchádzačov.

Cestovný grant iba s pobytom na Slovensku

Štipendiá sú určené pre študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia a doktorandov alebo postdoktorandov slovenských vysokých škôl či externých vzdelávacích inštitúcií, akou je napríklad Slovenská akadémia vied. O cestovný grant môžu požiadať iba tí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku.

Vytvorenie NŠP schválila vláda SR v júli 2005. Na základe zmluvy s ministerstvom školstva ho od roku 2010 administratívne zabezpečuje SAIA.