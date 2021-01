Nový vzdelávací portál môžu využiť všetci učitelia na zvládanie dištančného vzdelávania

Učitelia môžu na zvládanie dištančného vzdelávania využiť nový vzdelávací portál. Ako informoval hovorca mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia Matej Bučko, na portáli Vzdelavamespolu.sk môžu učitelia nájsť rôzne webináre a tiež ponúknuť svoj vlastný.

Po vyplnení formulára si môžu vyžiadať aj online seminár ku konkrétnemu predmetu či téme. K dispozícii majú tiež archív 17 uskutočnených vzdelávacích webinárov, na ktorých sa zúčastnilo viac ako šesťtisíc učiteľov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predpokladá, že od pondelka 18. januára by sa mal obnoviť vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.

Odporúča však pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia budú mať možnosť naďalej ospravedlniť dieťa na päť vyučovacích dní po sebe. Žiak by tak mohol ostať doma až do konca lockdownu, teda do nedele 24. januára.

Študenti druhého stupňa základných škôl a stredných škôl pokračujú vo svojom vzdelávaní dištančne. Otvoriť by sa však mohli končiace stredoškolské ročníky, ak by sa pretestovali žiaci a zamestnanci školy v závislosti na príslušnej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR.