Novým predsedom správnej rady STU je Vladimír Slezák, uprednostňuje kvalitu študentov pred kvantitou

Novým predsedom správnej rady Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) sa stal Vladimír Slezák. V tlačovej správe o tom informoval hovorca univerzity Juraj Rybanský.

Slezáka za svojho predsedu zvolila správna rada STU na stredajšom zasadnutí. Jej členovia sa s vedením STU a akademického senátu dohodli na užšej súčinnosti v záujme efektívneho riešenia kľúčových problémov univerzity.

Cieľom je motivácia mladých

„Veľmi dôležitou úlohou celej školy, správnu radu nevynímajúc, bude motivovať mladých ľudí, získať si ich dôveru. Takisto by sme sa mali odpútať od cieľa masovo generovať ľudí pre trh. Zanedbával by sa tak kvalitatívny aspekt, ktorý je dôležitejší, ako vyprodukovať masu ľudí, ktorí po príchode do priemyslu nevedia, čo si počať. STU nie je ľahká škola, ale kto berie štúdium poctivo, na konci niečo vie,“ povedal Slezák.

Vedenie, správna rada a predsedníctvo akademického senátu STU si chcú v najbližšej dobe spoločne stanoviť priority. Zohľadňovať pri tom budú všetky kľúčové nedostatky, ktoré konštatuje výročná správa za rok 2020. Následne chcú spoločne pracovať na odstraňovaní kľúčových problémov.

Predseda obchodnej komory

Vladimír Slezák je členom Správnej rady STU od júna 2017. Pôsobí tiež ako podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, prezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a člen predstavenstva Slovensko-rakúskej obchodnej a priemyselnej komory.

Zároveň je členom národnej technologickej platformy ManuFuture SK. V roku 2012 bol v kategórii Hospodárstvo nominovaný na cenu Krištáľové krídlo.