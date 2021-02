Poprad poskytne zamestnancom škôl respirátory, deti na prezenčnej výučbe dostanú rúška

Popradská samospráva poskytne všetkým zamestnancom škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré čaká v pondelok 8. februára otvorenie, respirátory FFP2. V spolupráci s miestnou nemocnicou dostanú deti rúška.

Prezenčné vyučovanie v deviatich školách

Ako mesto avizovalo, prezenčné vyučovanie bude v ročníkoch prvého stupňa v deviatich základných školách, otvoria sa tiež materské školy, ktoré pod ne spadajú. Rovnakým spôsobom budú fungovať obe základné umelecké školy, vyučovať v nich sa bude v individuálnej forme okrem speváckych a dychových odborov.

Mesto Poprad zabezpečilo od piatka do nedele tri mobilné odberné miesta v športovej hale Aréna. Slúžia prioritne na otestovanie jedného zákonného zástupcu detí, ktoré majú od pondelka nastúpiť do škôl, ako aj ich zamestnancov. Mesto zorganizovalo testovanie už tretí víkend po sebe. „V silách mesta Poprad nie je pokračovať v každotýždňovom testovaní a zriaďovaní odberných miest. Testovacie miesta v Aréne Poprad boli vytvorené ako reakcia na aktuálne nariadenia vlády a hlavne ako pomoc deťom, aby sa konečne mohli vrátiť do škôl,“ uviedla počas víkendu samospráva na svojej internetovej stránke.

Zamestnávateľ má umožniť zamestnancom testovanie

Pripomenula, že hoci sa v tomto smere snaží častokrát nad rámec svojich možností, tie sú tiež obmedzené. Mesto takto reagovalo na kritiku niektorých obyvateľov, ktorým sa nepáčilo, že na odberné miesta v Aréne sa mohli prísť otestovať iba spomínané kategórie. „Každý zamestnávateľ by mal umožniť svojim zamestnancom otestovať sa,“ pripomenulo.

V sobotu popoludní mesto avizovalo voľnejšie kapacity v hale. Otestovať sa na ochorenie COVID-19 preto umožnilo aj obyvateľom s trvalým pobytom v Poprade, ktorí certifikát o negatívnom teste potrebujú k svojej činnosti. Urobiť tak môžu aj v nedeľu, od 8:00 do 20:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00.