Predstavitelia najväčšej slovenskej univerzity majú tri zásadné pripomienky k plánu obnovy

Predstavitelia Univerzity Komenského (UK) v Bratislave tlmočili na pondelkovom stretnutí zástupcom ministerstva školstva tri zásadné pripomienky k Plánu obnovy a odolnosti SR.

Ide hlavne o požiadavku o navýšenie objemu prostriedkov pre vysoké školy v rámci plánu obnovy. Ako v tlačovej správe priblížila hovorkyňa UK Lenka Miller, slovenské vysoké školy sú dlhodobo kriticky podfinancované.

Vyčlenené finančné prostriedky podľa UK len sťažka vykryjú existujúci investičný dlh vysokých škôl, čo má za následok, že konkurencieschopnosť so svetom je mimoriadne sťažená.

Zachovanie princípov akademickej samosprávy

Druhou zásadnou požiadavkou je zachovanie princípov akademickej samosprávy, najmä pri voľbách akademických funkcionárov.

„Demokratické voľby predstaviteľa univerzity by mali ostať zodpovednosťou vnútorných orgánov. Vzhľadom na historickú skúsenosť so zásahmi politických nominantov do fungovania vysokých škôl na Slovensku, považuje UK za mimoriadne dôležité túto akademickú výsadu zachovať,“ informovala Miller.

Univerzita sa nebráni väčšiemu otváraniu vonkajšiemu svetu ani užšej spolupráci s predstaviteľmi decíznej sféry či priemyslu. Voľby najvyšších predstaviteľov vysokej školy a jej fakúlt by však mali podľa UK ostať v rukách členov akademickej obce.

Nesúhlasia s násilným spájaním univerzít

UK tiež nesúhlasila s pôvodnou formuláciou, ktorá za jeden z cieľov označuje zníženie počtu vysokých škôl ich núteným spájaním.

Univerzita pozitívne prijíma stimuly pre spájanie univerzít do väčších klastrov, ktoré by však malo byť nenásilné, organické a evolučné. S násilným spájaním vysokých škôl UK nesúhlasí.