Premiér Matovič by deti do škôl v pondelok 8. februára nepúšťal

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by deti do škôl v pondelok 8. februára nepúšťal. Povedal to v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo.

Podotkol, že momentálne rozhodnutie otvoriť materské školy, prvý stupeň základných škôl a posledný ročník stredných škôl platí, avšak, ak má platiť aj legislatívne, musí byť prijaté uznesenie vlády. Dodal, že uznesenie vlády, ktoré by otvorenie škôl povolilo, mali ministri prijať 3. februára, rokovanie sa však neuskutočnilo.

„Spolieham sa na rozumnú dohodu v rámci koalície. Ak by to malo byť o mne, ja by som to v žiadnom prípade za tejto situácie nerobil,“ povedal. Vládny kabinet by to mal podľa Matoviča uzavrieť, no, ako dodal, necháva to „na nich s tým, že rokovania sleduje z ústrania“.