Prezidentka Čaputová vymenovala 27 nových profesorov a pripomenula im ich veľký vplyv na vysokoškolákov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vymenovala 27 nových profesorov a profesoriek. V príhovore im pripomenula, že sú elitou akademickej obce a majú teda významný vplyv na formovanie akademického prostredia, ale aj vzdelanostnej úrovne celej spoločnosti. Informoval o tom hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.

Vzdelaná spoločnosť lepšie odolá krízam

Hlava štátu novovymenovaným profesorom a profesorkám najprv poblahoželala, no pripomenula im aj záväznosť ich nového statusu a očakávania, ktoré s ním prichádzajú. Prezidentka poznamenala, že síce žijeme v dobe veľkých objavov a pokroku, no zároveň čelíme aj naliehavým civilizačným hrozbám.

Podľa nej ich môžeme prestáť len vďaka vhodnej vzdelanostnej úrovni a odbornej kvalifikácii, pretože krízam dokáže lepšie odolávať vzdelaná spoločnosť, ktorá je imúnnejšia voči dezinformáciám a je schopná robiť racionálne sa rozhodovať. Čaputová ďalej zdôraznila práve formatívny vplyv novovymenovaných profesorov a profesoriek – vplyv na akademickú sféru i spoločnosť.

Na vysokoškolákov majú veľký vplyv

Zdôraznila taktiež, že profesori i profesorky majú významný vplyv pri formovaní mladej generácie vysokoškolákov.

„Očakávam, že vysoké školy a univerzity budú aj vďaka vám centrami excelentnosti, ale aj osvietenosti, kritického myslenia, racionality, kultivovanej diskusie, tolerancie a slušnosti. Slovensko to potrebuje viac, než kedykoľvek doteraz. Slovensko tiež potrebuje, aby ho vzdelaní a kvalifikovaní ľudia neopúšťali. Potrebuje pozitívne príklady a istotu, že predmetom ocenenia – materiálneho i spoločenského – je talent a poctivá práca,“ vyjadrila sa. Dodala, že bez ohľadu na to, ako sme okolnosťami nútení meniť naše priority, vzdelanie vždy musí byť medzi nimi.

„Ak máme tento cieľ dosiahnuť, musíme zabezpečiť, aby čo najviac nadaných a talentovaných mladých ľudí získalo to najlepšie vzdelanie na Slovensku. Aj keď si ho prípadne doplnia v zahraničí, mali by sa do rodnej krajiny vrátiť a pracovať tu pre jej rozvoj,“ povedala ďalej v príhovore prezidentka. Poznamenala však, že tento cieľ sa zatiaľ nedarí napĺňať.