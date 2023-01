Rebríček škôl od INEKO: Najlepšia základná je v Košiciach, medzi gymnáziami sú v top 3 dve bratislavské

Najlepšia základná škola je v Košiciach, najlepšie gymnázium v Bratislave. Vyplýva to z rebríčkov škôl Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Základná škola sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej 18 v Košiciach sa umiestnila na prvom mieste medzi základnými školami, v predošlom rebríčku skončila jedenásta.

V rebríčku aj posun z 308. miesta na dvadsiate

Druhou najlepšou základnou školou je podľa INEKO Spojená škola – ZŠ Tilgnerova z bratislavskej Karlovej Vsi. Tretie miesto obsadila ZŠ Kollárova 2 zo Svätého Jura (okr. Pezinok).

V prvej desiatke rebríčka sa udržali ZŠ Staničná 13 sídliaca v mestskej časti Košice – Juh, ktorá skončila na štvrtom mieste, ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach, ktorá je piata, a tiež levická ZŠ Pri Podlužianke a zvolenská ZŠ na Hrnčiarskej ulici 1, ktoré obsadili ôsme a deviate miesto.

Najväčší posun zaznamenala ZŠ na Tematínskej ulici č. 2092 v Novom Meste nad Váhom. Z predošlého 308. miesta sa posunula na dvadsiatu priečku. INEKO o tom informovalo v tlačovej správe.

Gymnázium Jura Hronca stratilo prvenstvo

Medzi gymnáziami dominovala bratislavská Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej ulici. Na druhej priečke sa umiestnilo gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach a na tretej Gymnázium Jura Hronca z Novohradskej ulice v Bratislave, ktoré bolo v predošlom rebríčku prvé.

Medzi top desať gymnázií sa tento rok dostali aj trnavské gymnázium Na hlinách 30 i gymnázium Školská 2 v Dubnici nad Váhom. Najvýraznejší posun, v porovnaní s predošlými rebríčkami, dosiahlo gymnázium Horešská 18 v Kráľovskom Chlmci.

Rebríček stredných škôl

V rebríčku stredných odborných škôl (SOŠ) obsadila prvé miesto popradská Súkromná SOŠ, sídliaca na Ulici 29. augusta. Medzi najlepšími SOŠ sa udržujú trnavská Obchodná akadémia Kukučínova, Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Plzenskej 1 v Prešove, a rovnako aj košická elektrotechnická priemyslovka na Komenského 44.

Svoju pozíciu v desiatke najlepších obhájili aj Obchodná akadémia zo Zlatých Moraviec a Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici v Bratislave. Podľa INEKO si v danej kategórii škôl najväčšmi polepšila bratislavská súkromná SOŠ HOST.

„Do rebríčkov sme zaradili školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, resp. absolventov počas každého z uplynulých štyroch rokov. Hodnotenie škôl odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte, pričom v prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach oceňovaných ministerstvom školstva (20 %). Pri SOŠ nahradzujú Testovania písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu pri SOŠ (50 %) má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Mimoriadne výsledky študentov majú pri SOŠ váhu 10 %,“ uviedlo INEKO k metodike.

Informácie o výsledkoch žiakov

V prípade gymnázií hodnotia tie isté ukazovatele ako v prípade SOŠ, no vzhľadom na ich iné zameranie sú jednotlivým ukazovateľom prisúdené iné váhy, a to 60, 25 a 15 percent. Pri každej škole tiež berú do úvahy údaje za posledné štyri školské roky, ktoré sú dostupné, pričom vyššia váha je prikladaná novším údajom.

INEKO upozornilo, že tieto rebríčky nehodnotia komplexne kvalitu školy, informujú o výsledkoch žiakov. S výnimkou vyučovacieho procesu neberú do úvahy ani faktory, ktoré spôsobujú rozdiely medzi žiakmi, ako je napríklad sociálne zázemie. Rebríčky nepokrývajú celý obsah vzdelávania ani nemerajú pridanú hodnotu školy, čím sú myslené zručnosti a vedomosti, ktoré škola v danom období odovzdala svojim žiakom. V dôsledku toho nemusia plne vypovedať o kvalite školy. INEKO ale dodalo, že rebríčky môžu byť nápomocné ako ukazovateľ pri výbere školy.

Zároveň by mali primať verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Ak chcú rodičia získať presnejší obraz, mali by s učiteľmi komunikovať o ďalšom uplatnení absolventov, či už ide o prijímanie na vyšší stupeň vzdelávania, alebo vstup na trh práce. Dôraz je potrebné klásť i na informácie o štruktúre predmetov, technickom vybavení alebo participácii študentstva na rozličných súťažiach.