Štartuje jazykový šampionát pod záštitou Ministerstva školstva!

V druhej polovici októbra odštartuje na slovenských školách už tretí ročník medzinárodnej online jazykovej súťaže. Jazykový WocaBee šampionát sa uskutoční v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá sa na našich školách využíva už štvrtý školský rok. Pred rokom sa do súťaže zapojilo 45 tisíc žiakov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí sa v závere súťaže učili jazyky aj niekoľko hodín denne. V tomto školskom roku bude súťaž prebiehať pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V Jazykovom WocaBee šampionáte už tradične súťažia žiaci všetkých ročníkov základných a stredných škôl, ktorí sa učia akýkoľvek cudzí jazyk. Kritériom hodnotenia v súťaži nie sú konkrétne vedomosti, ale usilovnosť v učení sa slovnej zásoby. O tej hovoria body získané za precvičovanie slovíčok, tzv. WocaPoints. Čím viac žiaci slovíčka precvičujú, tým viac sa aj naučia.

V jednotlivých kolách súťaže víťazia triedy, ktoré získajú najvyšší priemerný počet WocaPoints na jedného žiaka. Trieda tak súťaží ako tím a v šampionáte si na rozdiel od iných školských súťaží svoje vedomosti zlepšujú nielen tí najlepší žiaci, ale aj tí s horším prospechom. Celá súťaž prebieha priamo v obľúbenej online aplikácii WocaBee.

„V Jazykovom WocaBee šampionáte nie je cieľom hodnotiť vedomosti žiakov, ale to, ako sú motivovaní učiť sa. V uplynulých ročníkoch súťaže sa žiaci učili slovíčka aj niekoľko hodín denne a výrazne si zlepšili slovnú zásobu. Konkrétne minuloroční celoslovenskí víťazi, tretiaci z Trebišova, sa počas šampionátu naučili až 350 nových slovíčok, čo bol vzhľadom k ich veku naozaj skvelý výkon,“ hovorí Michal Ošvát, organizátor súťaže a autor aplikácie.

Zapojenie škôl do Jazykového WocaBee šampionátu každoročne rastie. Kým v prvom ročníku súťažilo v učení jazykov približne 8000 slovenských žiakov, v minulom školskom roku bola celková účasť v súťaži až 45 000 žiakov. „V tomto roku sme posilnili komunikáciu o súťaži smerom na školy a učiteľov cudzích jazykov. Zároveň vzhľadom k zabehnutej tradícii a dobrým skúsenostiam škôl s WocaBee veríme, že celková účasť v šampionáte by mohla prekročiť aj hranicu 80 tisíc účastníkov,“ dodáva M. Ošvát.

Školy a učitelia môžu žiakov prihlásiť do súťaže Jazykový WocaBee šampionát do 18. októbra 2021. Prihlasovanie je veľmi jednoduché – stačí na stránke organizátora www.wocabee.app objednať bezplatnú mesačnú verziu aplikácie. Do žrebovania o hodnotné ceny sú zaradené všetky triedy, ktoré splnia veľmi jednoduché podmienky.

Čo sa týka hlavnej súťaže, okresné kolá odštartujú v stredu 20. októbra. Víťazi okresov postúpia na začiatku novembra do krajských kôl a krajskí šampióni sa stretnú v celoslovenskom kole v druhej polovici novembra. Od minulého školského roka sa Jazykový WocaBee šampionát stal medzinárodnou súťažou. Víťazi celoslovenského kola sa tak na začiatku decembra virtuálne „stretnú“ v bonusovom česko-slovenskom finále.

Na všetkých účastníkov Jazykového WocaBee šampionátu čaká 1.11.2021 žrebovanie o atraktívne ceny a pre víťazné triedy v jednotlivých kolách sú pripravené zaujímavé odmeny od organizátorov aj partnerov súťaže. Viac informácií o cenách a podmienkach súťaže nájdete na: https://www.wocabee.app/sutaz/.

Jazykový WocaBee šampionát na Slovensku podporili:

Hlavní partneri: HAPPY, LangBee, Mixit

Partneri: Alza.sk, Anton Toma, Dedoles, Inspio, Martinus, Vydavateľstvo FLP

Mediálni partneri: rodinka.sk, skolske.sk, vskolstve.sk a TOUCHIT

