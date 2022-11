Štát vyplatil takmer pol milióna eur rodičom na nákup školských potrieb, peniaze skončili v rodinách s najnižšími príjmami

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili už tradične v septembri dotácie na školské potreby. Takýmto spôsobom putovalo na podporu 30-tisíc školákov z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii takmer pol milióna eur. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podpora rodín v hmotnej núdzi

Štát pomáha dotáciou na školské potreby rodinám poberajúcim dávky v hmotnej núdzi a rodinám, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, aby ich deti mali zabezpečené nevyhnutné školské potreby, najmä zošity, písacie potreby, či učebnice. Dotáciu dostávajú zriaďovatelia škôl v dvoch častiach, vždy v septembri a vo februári pre deti posledného ročníka materskej školy a deti základných škôl.

„Som presvedčený, že 492,1 tisíca eur použitých na septembrové dotácie na školské potreby je jednou z najlepších možných investícií nášho štátu. Je to investícia do vzdelania, do zachovania rovnosti šancí, do prosperity celej spoločnosti,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Karol Zimmer.

Dotácia na školské potreby

Za prospešnú pokladá dotáciu na školské potreby aj výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik.

„Pre deti v rodinách s nízkymi príjmami je užitočné účelovo zabezpečiť školské potreby naturálnou formou, kedy zriaďovateľ školy zakúpi tieto potreby a poskytne ich oprávneným deťom,“ vyzdvihol Bednárik vhodný spôsob poskytovania podpory školákom.

S klesajúcim počtom ľudí odkázaných na dávky v hmotnej núdzi sa znižuje aj počet školákov podporovaných takouto dotáciou. Kým v septembri 2015 dotáciu úrady práce vyplatili na 70,4 tisíca detí, v minulom mesiaci dotácia smerovala na 29,6 tisíca detí.