Študenti Technickej univerzity v Košiciach si môžu vydýchnuť, výučba by nemala byť do konca roka ohrozená

Výučba na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) by nemala byť do konca roka 2022 ohrozená. Pre rastúce ceny energií však univerzita plánuje mierny útlm na behu vykurovania. TUKE chce tiež väčšmi kontrolovať svoje energetické hospodárstvo a podrobne analyzovať svoju spotrebu. Podľa kvestora TUKE Marcela Behúna nepotrebujú od príslušných ministerstiev riešenia, ale finančnú kompenzáciu rastúcich cien energií. TUKE to uviedla pre agentúru SITA.

„Do konca roka 2022 má univerzita zastabilizované ceny energií. Nárast vo variabilných zložkách cien plánujeme kompenzovať dofinancovaním cien energií zo strany ministerstva, o ktoré sme už požiadali,“ doplnil kvestor.