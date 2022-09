Takmer 170 študentov škôl Prešovského kraja získalo prestížne medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu

Takmer 170 študentov z celkovo 23 stredných škôl a organizácií v Prešovskom samosprávnom kraji získalo medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu (DofE).

Ocenenia si prevzali v utorok na slávnostnom odovzdávaní v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Pomáhali vyše tristo pracovných dní

Mladí ľudia museli pre získanie tejto ceny prekonať v priebehu minimálne šiestich mesiacov štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu.

Ako informovala komunikačná manažérka DofE Simona Lučkaničová, ocenených bolo celkovo 167 strieborných a bronzových absolventov programu.

Študenti venovali pomoci vo svojom okolí viac ako 2745 hodín, čo je v prepočte 343 pracovných dní. Čistili okolie a zbierali odpadky, venovali sa seniorom či rovesníkom a pomáhali rôznym neziskovým organizáciám.

Ocenenie uznávajú aj zamestnávatelia

„Ocenenie DofE je dôkazom toho, že mladí ľudia vedia na sebe makať, nastaviť si ciele a vytrvalo a motivovane pracovať na ich naplnení. Sú to cenné charakterové vlastnosti, ktoré uznávajú top slovenskí zamestnávatelia,” vysvetlil riaditeľ DofE na Slovensku Miloš Ondrášik.

Ako dodal, ocenenie uznáva vyše 20 zamestnávateľov a tiež pomáha pri získaní štipendií či pri prihlasovaní sa na vysoké školy doma aj v zahraničí.

„Momentálne máme 21 škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sú zapojené do programu DofE. Celkovo v rámci kraja je to 36 škôl a celkovo je to do 500 žiakov,“ doplnil vedúci Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja Ján Furman.