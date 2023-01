Takmer 85 percent žiakov na Slovensku má prístup k telocvični, ale treba dostavať ďalšie

Temer 85 percent žiakov na Slovensku má prístup k telocvični, vraví splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera. Vyvracia to podľa neho to, že na Slovensku je veľký problém s telocvičňami, avšak dodal, že to neznamená, že nepotrebujeme telocvične dostavať.

„Dnes vieme pomôcť najmä tým väčším školám, ktoré majú 150 a viac žiakov, čo je polovica zo všetkých základných škôl na Slovensku. Z celkového počtu 2 306 škôl nemá prístup k telocvični 15,5 percenta žiakov,“ uviedol.

Doplnil tiež, že Slovenská republika je jediným štátom Európskej únie, ktorý za posledné dve desaťročia znížil časovú dotáciu takého dôležitého predmetu, akým je telesná a športová výchova.