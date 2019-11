Teach for Slovakia otvára šiesty ročník, z 20 uchádzačov uspeje v priemere jeden

Organizátori programu Teach for Slovakia, ktorý sa snaží zlepšiť vzdelávanie na Slovensku, otvárajú dnes jeho šiesty ročník. Agentúru SITA dnes o tom informovala manažérka komunikácie a marketingu Veronika Pavlíková Klindová z Teach for Slovakia. Výberový proces je prísny, z 20 uchádzačov uspeje v priemere jeden. Program je súčasťou medzinárodného programu Teach for All fungujúceho v 46 krajinách. Na Slovensku program získal do školstva 80 ľudí.

Prísny výberový proces

Minulý rok bol podľa Klindovej rekordný v počte záujemcov. Uviedla, že organizátori boli v kontakte s takmer tisíckou ľudí. „Výberový proces je prísny, ale zvládnuteľný a veľmi profesionálny. Z dvadsiatich uchádzačov uspeje v priemere jeden,“ dodala. Klindová vysvetľuje, že veľkou výzvou je nájsť tých najvhodnejších ľudí, pretože pri výbere do účastníckeho programu Teach for Slovakia nejde len o výborné študijné výsledky, ale najmä o potrebné zručnosti. Účastník funguje na vybranej škole dva roky a musí posunúť svojich žiakov na akademickej úrovni a rozvíjať ich aj po charakterovej rovine. „Hľadáme ľudí, ktorí majú líderský potenciál – sú odvážni a dokážu prevziať zodpovednosť, rozumejú dôležitosti našej vízie a majú ukončení druhý stupeň VŠ,“ priblížila.

Počet nových účastníkov sa za posledné roky ustálil okolo dvadsiatky ročne. Do budúcnosti však chcú počet výrazne zvýšiť. „Vidíme, že dôsledky nespravodlivého a nekvalitného vzdelávacieho systému sú enormné tak pre jednotlivcov, ako pre celú našu spoločnosť,“ vysvetľuje Klindová.

Program má vytvorený systém špeciálnej podpory, ktorý zahŕňa napríklad aj intenzívnejšiu spoluprácu s mentorom. „No sú prípady, keď človek, ktorý do programu nastúpil, nedokončí dva roky a dôvody sú rôzne: od osobných a zdravotných dôvodov až po prípady, keď sa nenapĺňajú požiadavky účastníckeho programu,“ povedala Klindová. Dodala, že s mnohými ľuďmi, ktorí nedokončili účastnícke dva roky, naďalej spolupracujú.

Mnohí si zakladajú vlastné iniciatívy

Za posledných päť rokov prešiel úpravami tréningový program účastníkov. Mal sa čo najviac priblížiť ich potrebám v roli učiteľa, ale aj pomôcť úrovni ich osobnostného a profesionálneho rastu. V priebehu rokov odštartovali ambasádorský program pre absolventov programu. Ten by mal fungovať ako priestor na spoluprácu ľudí, ktorí prešli tréningom a účastníckym programom, a ďalej pracujú na zmenách pre lepšie vzdelávanie v štátnej správe, v biznise, v neziskovom sektore či priamo v školstve.

Štvrtina absolventov programu dnes pôsobí na ministerstve školstva, v samosprávach či Inštitúte vzdelávacej politiky. Klindová dodáva, že podobne veľká skupina pôsobí priamo v školách a venuje sa vzdelávaniu detí, ale aj učiteľov. Mnohí si podľa nej zakladajú vlastné iniciatívy a organizácie alebo sa pridávajú už k fungujúcim. S programom spolupracuje aj Úrad splnomocnenca pre rómske komunity. Úrad pre agentúru SITA povedal, že program oceňuje, pretože dokáže prilákať späť na Slovensko mladých šikovných ľudí, ktorí študovali alebo pracovali v zahraničí. Dodáva, že na úrade pracuje aj jedna z prvých účastníčok programu Teach for Slovakia Soňa Koreňová.