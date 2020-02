Učitelia v Žiline si ešte prilepšia, mesto im popri 10 percentách od vlády pridá ďalšie štyri

Popri garantovanom 10-percentnom zvýšení platov, ktoré prijala vláda v minulom roku, dostanú učitelia a pedagogickí pracovníci zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina ďalšie 4 percentá navyše v osobných príplatkoch. Agentúru SITA o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Dlhoročná miestna téma

Návrh samosprávy vychádza z rokovaní vedenia mesta so školskými odbormi a z dlhoročných potrieb škôl v správe mesta.

„Téma osobných príplatkov pre učiteľov v meste Žilina rezonuje veľmi dlho. Ešte ako poslanec mestského zastupiteľstva a člen mestskej komisie školstva som sa pred rokmi pravidelne zúčastňoval rokovaní s odborármi, kde sme sa tejto téme venovali. Prisľúbil som, že ako primátor budem túto agendu riešiť. Som rád, že môžem svoj záväzok splniť a že sa nám podarilo nájsť v rozpočte financie, vďaka ktorým môžem zvýšenie osobných príplatkov potvrdiť,“ uviedol primátor mesta Peter Fiabáne.

Ako dodal žilinský primátor, vytvorenie motivujúcich finančných podmienok pre pracovníkov v školstve prostredníctvom odmien a osobných príplatkov zostáva témou aj pre budúce obdobie.

Príplatky by radi zvyšovali

„Ak to možnosti rozpočtu mesta dovolia, osobné príplatky by sme radi zvyšovali aj v ďalších rokoch,“ podotkol Fiabáne. Návrhom na zmenu rozpočtu, ktorý by mal riešiť zvýšenie osobných príplatkov, sa budú žilinskí mestskí poslanci zaoberať na svojom rokovaní 17. februára.

Od 1. januára sa zvýšili platové tarify o desať percent všetkým pracovníkom v rezorte školstva na Slovensku. V nadväznosti na novelizáciu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme to schválila vláda ešte v októbri 2019.

Pedagogickí a odborní zamestnanci tak napríklad vo štvrtej platovej triede pracovnej triedy jeden dosiahnu platovú tarifu vo výške 738,50 eura. V deviatej platovej triede pracovnej triedy dva dosiahne tarifa výšku 1 336 eur mesačne.