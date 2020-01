Univerzita Komenského chce byť súčasťou európskej superuniverzity, je súčasťou projektu Enlight

Univerzita Komenského (UK) a osem ďalších európskych univerzít spolupracujú na projekte Enlight, ktorý umožní študentom získať vzdelanie na viacerých univerzitách súčasne. Zástupcovia aliancie univerzít v Gente, Bordeaux, Uppsale, Groningene, Baskicku, Göttingene, Tartu, Írskej národnej univerzity v Galway a UK sa 22. a 23. januára stretli v Bratislave. Aliancia pracuje na podaní projektu Enlight (European university Network to promote quality of LIfe, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation).

Päť miliónov eur na prípravu

V prípade úspechu projektu vznikne niečo ako superuniverzita. Študenti tak získajú možnosť študovať naraz na viacerých univerzitách a „vyskladať“ si štúdium podľa želanej expertízy. Takúto možnosť budú môcť využívať aj doktorandi či výskumníci. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Univerzity Komenského Lenka Miller.

Ak bude konzorcium univerzít úspešné a projekt získa podporu, bude mať tri roky a päť miliónov eur na to, aby pripravilo kurikulá (študijné plány, pozn. SITA). „Vďaka aliancii Enlight, získajú študenti UK prístup k množstvu nových vzdelávacích mobilít od medzinárodných online-kurzov, cez letné školy, niekoľkomesačné študijné pobyty až po spoločné magisterské programy,“ približuje prorektor UK pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer a dodáva, že aliancia bude podporovať spoluprácu univerzity s neakademickým prostredím.

Myšlienka Emmanuela Macrona

Univerzity získali podporu aj od veľvyslancov Írska, Holandska, Francúzska, Belgicka, Nemecka, Estónska a Španielska, s ktorými sa stretli v stredu v Primaciálnom paláci.

Európska komisia chce, aby do roku 2024 vzniklo na území Európskej únie 20 aliancií tvorených európskymi univerzitami. Myšlienku spájania európskych univerzít prezentoval ako prvý francúzsky prezident Emmanuel Macron v roku 2017 na pôde Sorbonny v Paríži. Cieľom myšlienky je prispieť ku konkurencieschopnosti európskych univerzít vo svete.