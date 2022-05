Univerzita Komenského je opäť v TOP 500 najlepších škôl na svete, po prvýkrát sa v rebríčku umiestnila aj Žilinská univerzita

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave si v rebríčku Round University Ranking 2022 v rámci Slovenska udržala prvú pozíciu.

Hovorkyňa UK Lenka Miller v tlačovej správe uviedla, že tento rok obsadila univerzita 426. miesto. Oproti minulému roku, keď jej patrila 404. priečka, klesla.

UK Komenského v TOP 500

Okrem UK sa prvýkrát od vzniku rebríčka umiestnila aj ďalšia slovenská univerzita, a to Žilinská univerzita na 658. mieste. Na vrchole rebríčka je California Institute of Technology (Caltech), ktorá prvýkrát v histórii rebríčka na druhú pozíciu odsunula Harvardovu univerzitu.

Z českých univerzít predbehla UK iba Karlova univerzita v Prahe (254. miesto) a poľské univerzity v rebríčku tento rok úplne chýbali. Miller doplnila, že za posledných desať rokov sa však UK pravidelne umiestňuje v TOP 500 tohto rebríčka.

Hodnotiace kritériá

Rebríček je zostavený na základe 20 indikátorov, ktoré tvoria štyri oblasti hodnotenia: výučba (40 percent), výskum (40 percent), medzinárodná rôznorodosť (desať percent) a finančná udržateľnosť (desať percent).

Rebríček čerpá podklady z Clarivate Analytics, inštitucionálnych informácií a z bibliometrických údajov z Web of Science. V aktuálnej trinástej edícii hodnotil rebríček 1 150 univerzít z 85 krajín.

V jeho finálnej verzii sa umiestnilo 1 024 univerzít zo 76 krajín sveta. Dominuje v ňom Európa s 394 univerzitami, z Ázie sa umiestnilo 384 škôl, 166 zo Severnej Ameriky, 35 z Oceánie, 25 z Afriky a 20 z Latinskej Ameriky.

Miller uviedla, že najlepšie hodnotenie získala UK v indikátore „vzdelávanie“, v ktorom jej patrí 178. miesto. V kategórii sa hodnotí pomer počtu učiteľov a študentov, pomer počtu učiteľov a udelených bakalárskych titulov, respektíve doktorátov, pomer počtu doktorátov a bakalárskych titulov, ako aj reputácia školy.

Univerzita figuruje v rôznych svetových rebríčkoch

Hovorkyňa priblížila, že UK sa nachádza aj v rebríčku CWUR sa na 630. mieste. V Šanghajskom rebríčku (ARWU) na 801. – 900. mieste, pričom vo fyzike jej patrí 301. – 400. miesto sveta. V prestížnom rebríčku Best Global Universities jej patrí 587. miesto, navyše vo fyzike je na 244. mieste, v geovedách na 371. mieste a v biológii na 485. mieste.

V rebríčku SCImago je uvedená na 573. mieste, QS World University Rankings na 651. – 700. mieste. Rebríčk NTU Ranking (National Taiwan University Rankings) univerzitu zaradil na 701. – 750. miesto, v predmete fyzika jej patrí 275. miesto vo svete.

V rebríčku The Three University Missions MosIUR obsadila 272. miesto, vTHE Impact Rankings 601. – 800. miesto a vTHE European Teaching Rankings 126. – 150. miesto. Rebríček THE WUR udelil UK 1 001. – 1 200 miesto.