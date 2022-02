Univerzita Komenského má vlastný plán rodovej rovnosti, v riadiacich funkciách má byť viac žien

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave prijala vlastný plán rodovej rovnosti, ktorého cieľom je predísť rodovej diskriminácii. Hovorkyňa UK Lenka Miller v tlačovej správe uviedla, že smernicu rektora o prijatí Plánu rodovej rovnosti pre UK schválili 24. januára.

Ciele rodového plánu by mali dosiahnuť v rokoch 2022 – 2024. Univerzita sa bude snažiť o zosúladenie práce a rodiny, rodovú rovnováhu v riadení a rozhodovaní, rodovú rovnosť v oblasti náboru zamestnancov a zamestnankýň a v kariérnom rozvoji, integráciu rodovej dimenzie do obsahu výskumu a vyučovania.

Vyššie zastúpenie v riadiacich funkciách

Riešiť bude aj opatrenia proti rodovo podmienenému násiliu vrátane sexuálneho obťažovania. Okrem toho všetkého je podľa Miller tiež dôležité, aby mali ženy vyššie zastúpenie v riadiacich funkciách. V pláne sú tiež kroky zamerané na zviditeľňovanie vedkýň a posilnenie angažovanosti akademickej obce v oblasti rodovej rovnosti a diverzity.

„Univerzita v žiadnom prípade netoleruje neúctivé a nerovnocenné zaobchádzanie s ľudskými bytosťami. Už od svojho vzniku sa hlási k primárnym hodnotám ľudskej existencie – pravde, dobru a spravodlivosti,“ podotkla Miller. Cieľom prijatia daného plánu je iniciovať zmeny, ktoré povedú k vytváraniu otvoreného, podporujúceho a nediskriminujúceho prostredia pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne, ako aj pre študentov a študentky UK a jej súčastí. Miller zdôraznila, že v ich prostredí sa v žiadnom prípade netoleruje sexuálne obťažovanie, univerzitné prostredie je nediskriminujúce, bezpečné a otvorené.

Snaha eliminovať stereotypy či predsudky

Univerzita má v rámci plánu snahu aj o nastavenie takých pracovných podmienok a pravidiel kariérneho rozvoja, ktorými sa odstráni rodová nerovnosť v zamestnaní a vedúcich pozíciách. „Prostredníctvom kultúrnej/symbolickej zmeny sa snaží napríklad eliminovať stereotypy či predsudky, presadzovať hodnoty rovnosti a inkluzívnosti, ale aj vytvárať podporujúce pracovné prostredie,“ priblížila Miller.

Projekt E4E projekt „Gender Equality Standards for AHMSSBL Institutions Throughout Europe – Equal4Europe“, ktorý zastrešuje Filozofická fakulta UK v rokoch 2020 – 2023, univerzite napomáha identifikovať a využiť nástroje, ktoré umožnia začleniť rod do vzdelávania a výskumu, znížiť rodovú nerovnováhu v rozhodovacích orgánoch a odstrániť pretrvávajúce prekážky v kariérnom postupe žien.