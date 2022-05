Univerzita Komenského zruší okolo 200 študijných programov, študenti budú môcť prestúpiť

Univerzita Komenského v Bratislave k 31. augustu zruší dohromady okolo 200 študijných programov, väčšinou takých, na ktorých neštudovali žiadni študenti. Hovorkyňa UK Lenka Miller ubezpečila všetkých študentov, že ak univerzita musela rušiť vybrané akreditované študijné programy, boli už o tom informovaní a dostali informácie o možných riešeniach.

Univerzita totiž študentom, ktorí nebudú mať možnosť ukončiť program, ktorého akreditácia zanikne, vopred ponúkla možnosť prestúpiť na iný študijný program.

Akreditácia na 57 nových programov

Vysokoškoláci sa v prípade otázok môžu obrátiť na študijných poradcov na svojich katedrách a ústavoch. Ide o reakciu UK na tlačovú konferenciu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, podľa ktorej by sa vysokoškoláci nižších ročníkov mali zaujímať, či ich študijný program bude na jeseň pokračovať.

Miller objasnila, že za vysoký počet zrušených programov môže pravdepodobne to, že vysoká škola poskytovala ten istý program v dennej, externej, slovenskej aj anglickej verzii. Teda v praxi by sa to považovalo za štyri zrušené študijné programy. Univerzita však získala akreditáciu na 57 nových študijných programov, ktoré v mnohých prípadoch nahrádzajú zrušené programy.

Vysoká škola má však aj niekoľko zrušených študijných programov bez náhrady. Ide napríklad o fínsky jazyk a kultúru v kombinácii alebo poľský jazyk a kultúru, ktoré podľa Miller dlhodobo študovalo veľmi málo študentov. „Študenti boli informovaní už koncom roka 2020 a bola im ponúknutá vhodná zmena študijného programu alebo kombinácie,“ poznamenala.

Niektoré zrušené programy nahradili

Medzi zrušenými programami, ktoré univerzita dokázala nahradiť, je napríklad rumunský jazyk a kultúra aj francúzsky jazyk a kultúra v kombináciách. Namiesto nich vznikol nový študijný program románske štúdiá. Ten zahŕňa niekoľko pôvodných menších študijných programov.

„Podobne zrušený program švédsky jazyk a kultúra nahradí študijný program germánske štúdiá, ktorý bude obsahovať aj švédčinu či holandčinu. Namiesto zrušených samostatných študijných programov tektonika a sedimentológia vznikne jeden novoakreditovaný program tektonika a sedimentológia,“ vymenovala Miller s tým, že aj zaniknuté študijné programy archívnictvo, muzeológia či kultúrne dedičstvo nahradí jeden program archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva.