Verejní zamestnanci by mali dostať o 10 percent vyššie platy, žiadajú školskí odborári

Predkladateľ by mal podľa zväzu pri zvyšovaní platov zhodnotiť aj posledné makroekonomické prognózy na rok 2022 a nad rozsah záväzku uvedeného v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Zväz konštatoval, že ak sa platová tarifa nezvýši, tak výška reálnej mzdy zamestnancov verejnej správy v roku 2022 výrazne poklesne. Úrad vlády SR v návrhoch nariadení vlády navrhol, aby sa štátnym a verejným zamestnancom od začiatku júla tohto roka zvýšili platy o tri percentá.

Rast spotrebiteľských cien

OZ PŠaV vo svojej pripomienke objasnil, že pri kolektívnom vyjednávaní o obsahu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 sa vychádzalo z údajov o prognózovanej výške inflácie v roku 2022 na úrovni 4,2 percent.

Posledná prognózovaná inflácia pritom je vo výške 8,5 percenta a podľa ďalších odhadov má inflácia tento rok výrazne prekročiť hodnotu desať percent.

Navyše, Štatistický úrad SR za prvý kvartál roku 2022 eviduje rast spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vo výške 9,3 percenta, pričom z porovnaní za jednotlivé mesiace je podľa zväzu zrejmá stúpajúca tendencia v ďalších mesiacoch roka 2022.

„Na základe prognózovaného nepriaznivého ekonomického vývoja požadujeme, aby sa platové tarify zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme zvýšili výraznejšie ako vyplýva z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a to o desať percent,“ uviedol OZ PŠaV s tým, že verejní zamestnanci nemôžu vstúpiť do rokovania so svojím zamestnávateľom ohľadom navýšenia platu, pretože ich plat je daný na základe zákona.

Minulý rok sa nezvyšovali

Legislatívne návrhy Úradu vlády SR vychádzajú z uzatvorených kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2022. Zvýšenie platov štátnych a verejných zamestnancov si v druhom polroku tohto roka vyžiada zo štátneho rozpočtu takmer 85 miliónov eur a v budúcom roku takmer 170 miliónov eur.

Platy zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme sa v minulom roku nezvyšovali. Od začiatku roka 2019 sa platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe zvýšili o desať percent a od začiatku roka 2020 o ďalších desať percent.