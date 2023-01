Viac než 20 percent žiakov nepozná čestného človeka, Nadácia Zastavme korupciu spúšťa dodatočnú výzvu do programu Férovka

Nadácia Zastavme korupciu spúšťa dodatočnú výzvu do programu Férovka, a to pre jednu ďalšiu školu. Prihlásiť sa možno do 15. februára prostredníctvom online formulára. Pedagógovia i študenti môžu žiadať o podporu pri projektoch, ktoré bojujú proti neférovému správaniu v škole, ako sú napríklad malé podvody, odpisovanie, predbiehanie či šikana.

Antikorupčné vzdelávacie moduly

Taktiež o ňu môžu žiadať, ak chcú na škole využívať antikorupčné vzdelávacie moduly nadácie. Nadácia Zastavme korupciu o tom informovala v tlačovej správe.

Podľa prieskumu nadácie z decembra a novembra minulého roka približne dve tretiny stredoškolákov odsudzujú odpisovanie a chodenie poza školu, avšak odpisovanie je oveľa normalizovanejšie. Určitá časť respondentov uviedla ako hlavný dôvod týchto javov prílišný dôraz, ktorý okolie kladie na známky.

Finančná odmena za návštevu školy

„Čísla z nášho prieskumu vnímam pozitívne – podstatná väčšina opýtaných stredoškolákov odpisovanie už nepokladá za niečo normálne – či už ho už praktizovali, alebo nie,“ hovorí koordinátorka programu Férovka Zuzana Vasičáková Očenášová.

Prieskum tiež odhalili, že viac než 20 percent respondentov vo svojom okolí nepozná čestného človeka. Na otázku, čo by ich presvedčilo ísť do školy namiesto do dobre zaplatenej brigády 23 percent odpovedalo „nič“ a 20 percent, že by ich presvedčila finančná odmena za návštevu školy. Prieskum bol anonymný na vzorke 116 študentov z troch západoslovenských krajov. Išlo o tri stredné odborné školy, ktoré sa čerstvo zapojili do 2. ročníka programu Férovka.