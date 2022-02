Voľby rektora Univerzity Komenského sa uskutočnia netradične v skoršom termíne, rozhodol akademický senát

Akademický senát Univerzity Komenského (AS UK) v Bratislave na svojom stredajšom stretnutí odhlasoval návrh na vyhlásenie skorších rektorských volieb. Z 50 prítomných členov senátu za návrh hlasovalo 42, nikto nebol proti a zdržalo sa osem.

O zvolanie mimoriadneho zasadnutia akademického senátu s cieľom vyhlásiť voľby kandidáta na rektora požiadalo predsedníctvo AS UK v stredu 16. februára svoju predsedníčku Zlatica Plašienkovú.

Rektora budú voliť v máji

Predsedníctvo AS UK navrhlo vyhlásiť voľby kandidáta na rektora na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027 na 18. mája 2022. Návrhy kandidátov bude možné podať do 4. mája 2022.

Člen AS UK za zamestnaneckú časť Róbert Kysel navrhol lehotu na podávanie návrhov kandidátov na kandidáta na rektora UK do 2. novembra 2022. Následne by sa malo volebné zasadnutie AS UK uskutočniť 16. novembra.

Tento návrh neprešiel, keďže za hlasovalo desať osôb, proti bolo 33 a hlasovania sa zdržalo sedem členov.

Členka senátu za študentskú časť Filozofickej fakulty UK Zuzana Bujačková podotkla, že v prípade jesenného termínu by mohlo ísť aj o iný mesiac ako november, napríklad október či september. Dôvodom malo byť to, aby predĺžili obdobie, za ktoré sa môžu prihlásiť ďalší kandidáti.

Obchádzanie budúcej legislatívy

Členka senátu za zamestnaneckú časť Jesseniovej lekárskej fakulty Katarína Adamicová reagovala, že kto sa nevie pripraviť a presvedčiť akademickú obec za tri mesiace, tak sa nemusí vedieť pripraviť ani za päť.

Skorší termín obhajoval aj podpredseda AS UK Gašpar Fronc s tým, že príprava na nové akreditačné štandardy bude lepšie prebiehať, keď nebude ovplyvnená zápasom o post rektora.

Na mimoriadnej schôdzi vystúpil aj Jozef Bátora z Katedry politológie Filozofickej fakulty UK, ktorý spolu so svojimi kolegami a ďalšími predstaviteľmi akademickej obce vyzval vedenie Akademického senátu UK na prehodnotenie avizovaného zámeru a rektora UK na štandardné ukončenie rektorskej funkcie v období, na ktoré bol riadne zvolený.

Skoršie voľby chápu za obchádzanie budúcej legislatívy a ohýbanie súčasných pravidiel, čo nepovažujú za hodné žiadnej akademickej inštitúcie. Predstavil aj petíciu na podporu výzvy, pod ktorú sa podpísalo viac ako 124 osobností z akademickej obce a angažované osobnosti.

Novela neumožňuje dodržať tradíciu

Na UK volí rektora 66 senátorov a senátoriek. Každú z 13 fakúlt pri voľbách zastupujú traja senátori z radov zamestnancov a dvaja za študentov, plus jeden zástupca nefakultných súčastí.

Proces volieb podľa UK komplikuje novela vysokoškolského zákona, ktorú bude v marci schvaľovať parlament. Novela totiž neumožňuje dodržať tradíciu, pri ktorej univerzita vypisuje voľby v júni a rektora volí v novembri.