Vysoká škola liberálnych štúdií v Kansase si poriadne prilepší, štedrý darca inštitúcii daruje stovky miliónov dolárov

Anonymný darca prisľúbil až 500 miliónov dolárov menšej vysokej škole liberálnych štúdií v McPhersone v americkom štáte Kansas. V piatok to oznámili tamojší predstavitelia.

Neznáma osoba uviedla, že vysokej škole daruje dvojnásobok každého daru, ktorý získa z iných zdrojov, a to až do výšky 500 miliónov. Ak vysoká škola do 30. júna 2023 vyzbiera 250 miliónov, získa ďalších 500 miliónov.

Toto oznámenie prišlo len niekoľko mesiacov po tom, čo kalifornskí manželia Melanie a Richard Lundquistovci uviedli, že darujú škole 25 miliónov. Melanie Lundquistová v piatok oznámila, že túto sumu zvýšia na 50 miliónov. McPherson College informovala, že dosiaľ vyzbierali 130 miliónov vrátane spomenutých 50 miliónov.