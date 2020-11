Zamestnancom škôl, pozitívnym na COVID-19, môže lekár nariadiť pandemickú "péenku"

Zamestnancom školstva, ktorí mali v rámci druhého kola plošného testovania pozitívny výsledok na COVID-19, môže lekár nariadiť pandemickú práceneschopnosť. Platí to aj v prípade, ak títo zamestnanci žijú v domácnosti s pozitívnou osobou.

Môžu sa dohodnúť aj na práci z domu

Z usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré rezort zverejnil v nedeľu 8. novembra na svojej stránke, tiež vyplýva, že zamestnanec s pozitívnym výsledkom sa môže so zamestnávateľom dohodnúť aj na práci z domu.

Ak bol pozitívne testovaný učiteľ, ktorý vyučoval prezenčne ministerstvo odporúča, aby trieda prešla na desať kalendárnych dní na dištančné vzdelávanie.

Ministerstvo vo svojom usmernení dáva do pozornosti vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR číslo 20. Dodalo, že žiaci, rodičia či zamestnanci, ktorí prichádzajú z obvodov netestovaných v druhom kole, by sa ňou mali riadiť.

Potrebujú najnovšie výsledky testov

Rezort spresnil, že aj títo občania, podobne ako obyvatelia znova pretestovaných okresov, potrebujú najnovšie výsledky z víkendu od 6. do 8. novembra.

Pre rodičov a žiakov škôl v okresoch, kde sa uplynulý víkend netestovalo, platí naďalej povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra do 8. novembra, certifikátom Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) z obdobia od 29. októbra do 1. novembra alebo RT-PCR testom či potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu urobenými od 9. do 15. novembra subjektom s certifikátom od MZ SR.

Ak sa zástupca žiaka nevie preukázať negatívnym testom, ministerstvo mu odporúča neumiestňovať dieťa na najbližších desať kalendárnych dní do školy.