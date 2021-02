Žilinská univerzita zriadila odberové miesto. Otestovať sa môžu dať zamestnanci, študenti i verejnosť

Žilinská univerzita v Žiline zriadila vo svojom areáli odberné miesto na antigénové testovanie ochorenia COVID-19.

Ako informovala Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing, odberné miesto je určené zamestnancom a študentom univerzity, ale aj širokej verejnosti.

„Univerzita pristúpila na toto riešenie z dôvodu ochrany a bezpečia svojich zamestnancov, ktorí budú pracovať, vyučovať alebo vykonávať výskumnú činnosť na univerzitnej pôde a ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia prevádzkových potrieb univerzity,“ uviedla Valentovičová s tým, že proces získania negatívneho výsledku antigénového testu sa im tak zjednoduší.

Odberné miesto je situované na prvom poschodí budovy AR na Univerzitnej ulici v blízkosti lesoparku Chrasť a jeho prevádzku univerzita zabezpečuje v spolupráci so spoločnosťou Rescue systém.

„Testovanie sa vykonáva do 31. marca 2021 v pracovných dňoch od 9:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 18:00 s hodinovou obedňajšou prestávkou,“ priblížila Valentovičová.

Registrácia na presný termín testovania bude umožnená po oficiálnom zverejnení odberného miesta ministerstvom zdravotníctva.