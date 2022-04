VšZP spúšťa bezplatné predpôrodné a popôrodné poradenstvo

Všeobecná zdravotná poisťovňa v rámci skvalitňovania svojich služieb vychádza v ústrety budúcim aj čerstvým mamičkám a od 1. apríla spúšťa s podporou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek bezplatné predpôrodné a popôrodné poradenstvo. Skúsené pôrodné asistentky budú 5 dní v týždni, 10 hodín denne k dispozícií nielen poistenkám VšZP.

Najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku od začiatku apríla spúšťa bezplatné predpôrodné a popôrodné poradenstvo. Tehotným ženám a matkám vo forme video konzultácií poradia skúsené pôrodné asistentky. Denne tak môžu pomôcť až trom desiatkam žien. „Všeobecná zdravotná poisťovňa sa tak stala prvou zdravotnou poisťovňou pôsobiacou v prostredí verejného zdravotného poistenia poskytujúcou takýto druh benefitu pre poistenky,“ poukázala hovorkyňa VšZP Eva Peterová.

Odbornú pomoc môžu využiť tehotné a dojčiace matky, a to počas celej doby trvania tehotenstva a dojčenia. Odborníčky sú k dispozícií od pondelka do piatku v čase od 10:00 až do 20:00 hodiny. „Tehotenstvo, pôrod, dojčenie, starostlivosť o dieťatko predstavujú normálne a zdravé procesy. Každá žena má právo na pozitívnu pôrodnú skúsenosť a na láskavú starostlivosť poskytovanú pred, počas a po pôrode, podmienenú znalosťami a skúsenosťami pôrodných asistentiek a pôrodníkov,“ vysvetlila dôvod spolupráce pôrodná asistentka a hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pôrodnú asistenciu Elena Drapáčová.

Odborníčky pomôžu odpovedať napríklad na otázky týkajúce sa športovania počas tehotenstva, čo si zbaliť do pôrodnice, vysvetlia techniky na uľahčenie pôrodu a prekonávanie pôrodných bolestí.

Mamičkám poradia aj v oblasti zásad pokojného šestonedelia a ako zvládnuť prvé dni s dieťatkom. Pôrodná asistentka poskytne matke podporu a rady aj v otázke dojčenia – ako správne držať bábätko pri dojčení, ako odsávať, starať sa o prsníky a bradavky a najmä, čo robiť v prípade, keď dojčenie ide ťažko či sa nedarí vôbec.

„Našim poslaním je podporovať sebadôveru ženy vo vlastnú schopnosť porodiť, starať sa o dieťatko, či dojčiť. Pôrodné asistentky poskytnú odborné rady v priateľskej komunikácií, šité na mieru práve pre konkrétnu ženu. Vieme, akú dôležitosť má individuálny prístup ku každej rodičke či klientke. Našim veľkým prianím je, aby ženy poznali radosť z pôrodu, aby privítali svoje dieťatko na tento svet dôstojne a láskyplne,“ zhrnula Drapáčová. Budúce či čerstvé matky tak získajú relevantné a odborné informácie a okamžitú pomoc.

Služba je dostupná všetkým poistenkám VšZP alebo poistenkám, ktoré majú v najväčšej zdravotnej poisťovni poistené svoje bábätko. „Možnosť využiť túto službu majú aj nepoistenky, a to od momentu, keď si do VšZP podajú prihlášku. Poistenkami najväčšej zdravotnej poisťovne sa síce stanú až od 1. 1. 2023, ale službu bezplatného predpôrodného a popôrodného poradenstva môžu využívať hneď po zaevidovaní prihlášky a následnej rezervácii termínu konzultácie,“ priblížila Peterová.

Rezervačný formulár nájdu záujemkyne online na www.vszp.sk/mama. V rámci neho si žena vyberie termín a čas stretnutia, ktorý jej najviac vyhovuje. Možnosť objednať sa je k dispozícii 24 hodín denne, minimálne však 24 hodín pred termínom. V čase termínu stretnutia sa so záujemkyňou skontaktuje pôrodná asistentka formou video hovoru prostredníctvom aplikácie ZOOM.

Téme laktačné poradenstvo sa venuje aj najnovšia časť podcastu Všeobecne o zdraví. Jej hostkou je profesionálna laktačná konzultantka a neonatologická zdravotná sestra Michaela Galková, ktorá hovorí, že každá žena je predpripravená na dojčenie, ktoré však môžu ovplyvniť

viaceré vonkajšie faktory. „To, čo na tvorbu mlieka skutočne pomáha, nie sú bylinky, ale opakované, časté a efektívne dojčenie,“ zdôrazňuje odborníčka.

Častým dôvodom problémov s dojčením je „preinformovanosť žien“. Pod vplyvom obrovského množstva správ, rád, hrozieb či príbehov o dojčení sa dostávajú pod obrovský tlak. Mnohokrát na podporu dojčenia stačí, keď sa matka uvoľní a dostane sa do psychickej pohody. „Často len vďaka emocionálnej podpore vieme ženu rozdojčiť. Je dôležité, aby sa matka zbavila pochybností o tom, že nie je dobrou matkou a prestala neúspešné pokusy o dojčenie považovať za svoje zlyhanie,“ zdôrazňuje Galková a v podcaste ďalej hovorí aj o tom, ako samotný pôrod ovplyvňuje tvorbu mlieka, v čom spočíva nenahraditeľnosť kolostra, ale aj to, aké ochorenia môže signalizovať problém dieťaťa prisať sa na prsník.

Benefity pre deti a matky

Poistenky okrem bezplatného predpôrodného a popôrodného poradenstva môžu využiť množstvo ďalších benefitov, ktoré im ponúka najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku. V Peňaženke zdravia MAXI majú k dispozícii až 450 eur na neinvazívne prenatálne testovanie pre ženy, ale aj príspevok na zapožičanie monitoru dychu pre bábätko na predchádzanie Syndrómu náhleho úmrtia (SIDS).

Novinka pre čerstvých rodičov v Peňaženke zdravia MINI

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa chce zároveň postarať aj o bábätká, ktoré sú vo VšZP poistené, ich rodičia však nie. Preto od 1. apríla prináša nový benefit v Peňaženke zdravia MINI, vďaka ktorému o prenájom monitoru dychu pre bábätko môžu požiadať aj rodičia, ktorí sami vo VšZP poistení nie sú, ich dieťatko však do VšZP poistia. V takom prípade stačí, ak si rodič stiahne a aktivuje mobilnú aplikáciu VšZP, pridá do nej dieťa a pošle blok o zaplatení pri zapožičiavaní si monitoru dychu na emailovú adresu monitor@vszp.sk. Monitor dychu je možné zapožičať si na výpožičných miestach pri novorodeneckých a pôrodníckych oddeleniach nemocníc.

Benefitný produkt VšZP poistenkám okrem iného umožňuje získať aj 200 eur ročne na lieky a dietetické potraviny na predpis pre deti a ich rodičov či zákonných zástupcov Všetky zľavy a benefity je možné nájsť na stránke https://www.vszp.sk/benefity/.

