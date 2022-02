Európska únia chce obmedziť závislosť od Ázie, do výroby čipov investuje miliardy eur

Európska únia (EÚ) ohlásila plán podpory výroby čipov, do ktorej by malo smerovať 43 miliárd eur. Cieľom je pretransformovať úniu na významného producenta čipov s cieľom obmedziť závislosť od ázijských trhov.

Čipy sú epicentrom technologických pretekov

„Čipy sú epicentrom globálnych technologických pretekov. Samozrejme, sú tiež základom našich moderných ekonomík,“ uviedla v utorok šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Keď sa ekonomika v priebehu uplynulého roka zotavovala z pandémie ochorenia COVID-19, nastali výpadky v dodávkach polovodičov. Niektorí spotrebitelia v Európe museli čakať takmer rok, aby dostali objednané auto, pretože výrobu brzdil nedostatok dielcov.

Zdvojnásobenie výroby čipov do roku 2030

Von der Leyenová konštatovala, že Európsky akt o čipoch spojí výskum, dizajn a testovanie a bude koordinovať investície EÚ a investície členských štátov. Plán bude spájať verejné a súkromné financie a umožní štátnu pomoc, aby sa masívne investície naštartovali.

V súčasnosti sa v Európskej únii nachádza len deväť percent globálnej produkcie polovodičov. Šéfka EK uviedla, že tento podiel by mal do roku 2030 stúpnuť na 20 percent. Pretože v rovnakom období sa predpokladá zhruba zdvojnásobenie globálnej výroby čipov, „v podstate to znamená štvornásobný rast“, dodala Ursula von der Leyenová.