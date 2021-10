Liga za duševné zdravie podpísala memorandum o spolupráci s mobilným operátorom 4ka

Liga za duševné zdravie (LDZ) podpísala v pondelok 4. októbra memorandum o spolupráci s mobilným operátorom 4ka, ktorý tento rok oslávi šieste výročie. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii. Cieľom spolupráce bude vytvárať protitlak proti fenoménom, ktoré škodia duševnému zdraviu nielen mladých ľudí, ale celej verejnosti.

Súčasťou spolupráce je aj webová stránka s názvom Robím chyby, ktorá by mala pomôcť s edukáciou a prevenciou. Napomáhať by mala školským komunitám, aby si mohli naštudovať problematiku duševného zdravia. Jej obsah bude zameraný na tri skupiny, a to žiakov, zamestnancov škôl a rodičov.

Riaditeľ LDZ Martin Knut zhodnotil, že táto spoločnosť je vedená k výkonu, vykazovaniu výsledkov pred sebou aj spoločnosťou a prehra a zakopnutie sa považuje za fatálne, pričom v iných krajinách nie je problém padnúť, ale nevstať. Ocenil preto, že mobilný operátor vstúpil do tejto témy. Považuje za dôležité, aby sa firmy angažovali a pomáhali tento postoj meniť.

Chybiť je ľudské

„Potrebujeme naozaj hovoriť o tom, že chyby sú prirodzenou súčasťou nášho bytia a učia nás, spúšťajú novú kreativitu, a vďaka chybám získavame nový priestor na nové nápady myšlienky a v konečnom dôsledku nás učia byť ľudskejšími, chápavejšími a tolerantnejšími k sebe navzájom,“ vysvetlil.

Výkonný riaditeľ Swan Mobile, ktorá prevádzkuje operátora 4ka Juraj Ondriš, uviedol, že okrem podpory viacerých aktivít LDZ sa dohodli na spoločnej kampani „Robím chyby a je mi to 4“, ktorú spustia o niekoľko dní. V nej chcú mladým ľuďom povedať, aby boli spolu so sebou spokojní.

Operátor chce venovať 25 percent svojho zakontrahovaného reklamného priestoru LDZ. Zaviazali sa tak podporovať boj proti negatívnym fenoménom na internete. Marketingový riaditeľ 4ky Roland Kyška dodal, že v pripravovanej kampani chcú poukázať na to, že robiť chyby je ľudské a posúvajú ľudí dopredu, a naopak, nezdravý je tlak vyvíjaný na umelú dokonalosť a bezchybnosť.

Sociálne siete ako zdroj informácií

Blogerka a aktivistka za lepšie duševné zdravie mladej generácie Nikoleta Vujisić priblížila, že mladí ľudia nevedia pracovať so sociálnymi sieťami. Podotkla, že mladí chápu prezentovanú realitu ako skutočnosť.

Poukázala na to, že na sociálnych sieťach sa dajú slabé stránky schovať. Z aktuálneho prieskumu AMI Digital Index 2021 nemá účet na sociálnych sieťach dve percentá Slovákov, pričom sociálne siete si každý deň prezerá 97 percent mladých vo veku od 15 do 29 rokov.

Prieskum ukázal, že ľudia na nich trávia priemerne tri hodiny denne a u mladých ľudí to môže byť viac ako dvojnásobok. Sociálne siete im pritom slúžia okrem kontaktu s blízkymi aj na zábavu a ako zdroj informácií.