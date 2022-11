Microsoft ponúkol podporu Ukrajine, firma v krajine pomôže zabezpečiť štátne inštitúcie či kritickú infraštruktúru

Americká spoločnosť Microsoft rozširuje svoju podporu Ukrajine do konca roku 2023 a poskytne jej technologickú pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov. Ako referuje web epravda.com.ua s odvolaním sa na tlačovú službu ministerstva digitálnej transformácie, počas stretnutia so šéfom rezortu Mychajlom Fedorovom to povedal prezident spoločnosti Brad Smith.

Vďaka technickej pomoci budú štátne inštitúcie, kritická infraštruktúra a ďalšie sektory na Ukrajine naďalej bezplatne používať digitálnu infraštruktúru spoločnosti Microsoft. Firma taktiež pomôže s digitalizáciou rôznych oblastí na Ukrajine vrátane justície, zdravotníctva či školstva.

Ministerstvo uviedlo, že Microsoft od začiatku vojny s Ruskom poskytol na podporu Ukrajiny viac ako 400 miliónov dolárov. Spoločnosť bola jednou z prvých, ktorá začiatkom marca pozastavila všetok nový predaj produktov a služieb v Rusku.