Musk v liste varuje zamestnancov Twitteru na znižovanie počtu pracovných miest

Zamestnanci Twitteru sa pripravujú na rozsiahle prepúšťanie, ktoré je súčasťou zmien po prevzatí spoločnosti miliardárom Elonom Muskom. Spoločnosť vlastniaca rovnomennú sociálnu sieť v liste zamestnancom, ktorý získali viaceré médiá, oznámila, že sa do 9.00 letného tichomorského času (17.00 stredoeurópskeho času) dozvedia, či ich prepustili alebo nie.

Niektorí zamestnanci už pred týmto termínom hlásili, že prišli o pracovné kontá, zatiaľ čo ďalší tweetovali správy na podporu prepustených s hashtagom #OneTeam (jeden tím, pozn. red.).

Prepúšťanie zamestnancov

Twitter v e-maile adresovanom zamestnancom uviedol, že znižovanie počtu pracovných miest je „nevyhnutné na zabezpečenie ďalšieho úspechu spoločnosti“. Presný počet prepustených nekonkretizoval. Odvtedy, čo je majiteľom spoločnosti Musk, sa však očakáva prepustenie zhruba 7 500 ľudí.

Už počas prvého dňa vlastníctva Twitteru Musk prepustil jeho vedúcich predstaviteľov vrátane výkonného riaditeľa Paraga Agrawala. Tiež rozpustil predstavenstvo spoločnosti a je jeho jediným členom.

Skupinová žaloba

V San Franciscu vo štvrtok na federálnom súde podali skupinovú žalobu v mene jedného prepusteného zamestnanca a troch ďalších, ktorým boli zablokované pracovné účty. Uvádza sa v nej, že Twitter má v úmysle prepustiť ďalších zamestnancov a tým, že neposkytol požadované upozornenie o prepúšťaní, porušil zákon.

Agentúra AP pripomína, že do štvrtka Musk ani Twitter neinformovali o nadchádzajúcom prepúšťaní. A to aj napriek tomu, že to vyžaduje štatút oznámenia o prispôsobení a rekvalifikácii pracovníkov. Hovorca kalifornského oddelenia rozvoja zamestnanosti Barry C. White vo štvrtok uviedol, že agentúra od Twitteru nedostala žiadne takéto oznámenie.

Obvinenia aktivistov

Medzičasom Musk v tweete obvinil aktivistov za „masívny pokles príjmov“, odkedy vlastní Twitter. Tí podľa neho vytvárajú tlak na inzerentov napriek tomu, že sa nič nezmenilo s moderovaním obsahu, a spoločnosť urobila všetko pre to, aby aktivistov upokojila.

Veľké spoločnosti ako napríklad General Motors či Audi zastavili svoje reklamy na Twitteri, pretože nevedia, ako bude sociálna sieť fungovať pod Muskom. On sa pokúsil inzerentov upokojiť, no tí sa stále obávajú o to, či moderovanie obsahu zostane rovnako prísne a či zotrvanie na Twitteri nepoškodí ich značky.