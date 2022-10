Na medzinárodnej robotickej súťaži pre stredoškolákov sa umiestnil aj slovenský tím

Slovenská reprezentácia skončila na medzinárodnej robotickej súťaži pre stredoškolákov v prvej desiatke. Tohtoročná súťaž FIRST Global sa zameriavala na uhlíkovú neutralitu. Tímy pripravovali projekty a roboty, ktoré by zachytávali oxid uhličitý z atmosféry.

Slovenský tím vďaka svojmu umiestneniu predstaví svoj projekt naživo v Ženeve. V tlačovej správe o tom informovala Monika Kolláriková.

Projekt slovenských reprezentantov priniesol nápad na zachytávanie emisií oxidu uhličitého aj vozidlami so spaľovacími motormi. Pomôcť by s tým mala kapsula umiestnená vo vnútri vozidla, vďaka čomu by automobil mohol vypúšťať očistený vzduch. Tak by sa znížili emisie skleníkových plynov v cestnej doprave. Je to jeden z najväčších zdrojov znečistenia ovzdušia.

Na celosvetovej robotickej súťaži FIRST Global Challenge každoročne hľadajú stredoškoláci z viac než 160 štátov riešenia a stratégie v robotike. Tímy pracujú na výzvach vychádzajúcich z aktuálnych problémov planéty.