Pošlite aj vy pohľadnicu do vesmíru, Slovensko je prvou európskou krajinou s touto možnosťou

Obyvatelia Slovenska majú príležitosť poslať do 6. februára 2022 pohľadnicu, ktorá poletí na hranicu vesmíru. Pohľadnice budú pri opätovnom pristátí na Zemi označené pečiatkou „Letelo do vesmíru“, v angličtine Flown to Space a doručené naspäť odosielateľom na Slovensku.

Informoval o tom Matej Poliaček z organizácie Space Generation Advisory Council (SGAC), ktorá spolu s priemyselnou zložkou Slovenskej vesmírnej kancelárie sa postará o logistiku Vesmírnej pošty na Slovensku. Zároveň podotkol, že Slovensko je prvou európskou krajinou s touto možnosťou.

Vesmírna pošta

Záujemcovia na webovej stránke Space generation v podsekcii Vesmírna pošta nájdu predtlačený vzor vesmírnej pohľadnice, ktorý si vytlačia na tvrdý papier. Následne na čistú stranu nakreslia alebo napíšu odpoveď na otázku, prečo Zem potrebuje vesmír.

Na druhú stranu uvedú svoju korešpondenčnú adresu a nalepia známku. Pohľadnicu následne vložia do obálky, kde uvedú adresu Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Poslanie nadácie

Pohľadnice do vesmíru vynesie vesmírna raketa New Shepard spoločnosti Blue Origin, ktorá založila v roku nadáciu Club for the Future. Poslaním nadácie je inšpirovať budúce generácie, aby sa venovali kariére v oblasti STEM – teda vo vede, technológiách, inžinierstve a matematike, a podieľali sa tak na budúcnosti ľudstva vo vesmíre.

Spoločnosť Blue Origin, ktorá pracuje na vývoji opakovane použiteľných nosných rakiet, založil generálny riaditeľ Amazonu Jeff Bezos s víziou, že ľudstvo bude musieť expandovať, skúmať, nájsť nové energetické a materiálne zdroje a presunúť priemyselné odvetvia, ktoré zaťažujú Zem, do vesmíru.