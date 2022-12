Remišovej ministerstvo už v sektore štátneho IT usporilo vyše 155 miliónov eur, stoplo aj projekt bývalej vlády

Úspory v prevádzke štátneho IT dosiahli od roku 2020 viac ako 155 miliónov eur. Podľa ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí) to umožnilo profesionálne a bezkorupčné riadenie tohto sektora, ako aj zrušenie, alebo okresanie nezmyselných projektov a tým efektívnejšie využívanie verejných zdrojov.

„Ušetrené prostriedky investujeme do projektov na zlepšenie služieb štátu. Naozaj fungujúci štát je taký štát, ktorý funguje v prvom rade pre občanov,“ uviedla Remišová. Ministerstvo informatizácie o tom informovalo vo štvrtok v tlačovej správe o hodnotení v tejto oblasti.

Stopli projekt bývalej vlády

Presunom dátového centra Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) z priestorov súkromnej spoločnosti do dátového centra Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) ušetrili vyše 44 miliónov eur, lebo stopli projekt bývalej vlády na zaobstaranie súkromných priestorov pre toto datacentrum. Úspora bola aj na jedinom verejnom obstarávaní na telekomunikačné linky.

„Zatiaľ čo za bývalej vlády by štát táto služba stála na najbližších 15 rokov až 16 miliónov eur, nám sa podarilo rovnakú službu transparentnou súťažou získať za 800 000 eur,“ priblížila Remišová.

Dohodli nové podmienky

Úspory spočívajú aj v dohodnutí nových podmienok s dodávateľmi služieb, pričom len s jednou firmou, ktorá pre rezort informatizácie robí tri projekty, dosiahli nižšie sadzby o 15 %, čím ušetrili 4 milióny eur. Veľkú úsporu podľa ministerstva predstavujú úpravy IT rozpočtov iných rezortov, nad ktorými vykonávajú kontrolu, kde dosiahli úsporu vyše 16 miliónov eur.

V rokoch 2021 a 2022 hodnotili 197 projektov za viac ako 424 miliónov eur. V rámci posudzovania a hodnotenia týchto IT projektov zaistili úsporu ďalších 14 miliónov eur. Reforma spôsobu, ako štát nakupoval IT služby, umožnila usporiť cez 57 miliónov eur, a to zriadením centrálnych zmlúv a zavedením dynamických nákupných systémov na nákup v IT oblasti.