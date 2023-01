Ruské kyberútoky na Ukrajinu za posledný mesiac poľavili, ale môže sa to zmeniť, varuje prezident Microsoftu

Ruské kybernetické útoky na ukrajinské ciele počas uplynulého mesiaca poľavili, ale to by sa s príchodom jari mohlo zmeniť. Vo štvrtok to televízii CNN vo švajčiarskom Davose povedal prezident spoločnosti Microsoft Brad Smith.

Firma podľa jeho slov tiež za posledných 30 dní spozorovala podobný ústup aj v prokremeľskej digitálnej propagande spojenej s vojnou na Ukrajine.

„Práve teraz musí ruská vláda, ako to vidíme, zamerať toľko svojich zdrojov na ruské obyvateľstvo, aby sa pokúsila udržať podporu, že mimo Ruska existuje mierna úľava,“ vysvetlil Smith. Varoval však, že to sa môže rýchlo zmeniť.

„Zvyčajne, keď príde jar, armády vedú ofenzívy. Musíme byť pripravení na útočnú kybernetickú vojnu, útočné aktivity kybernetického vplyvu, a to je súčasť toho, na čo sa pripravujeme,“ dodal.

Smith tiež uviedol, že k 19. januáru Microsoft poskytol finančnú a technologickú pomoc Ukrajine v hodnote 436 miliónov dolárov.