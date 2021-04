Sandberg Capital sa stal partnerom slovenskej IT spoločnosti Titans freelancers, plánujú ju presadiť v zahraničí

Slovenská private equity spoločnosť Sandberg Capital kupuje minoritný podiel v outsourcingovej firme Titans freelancers. Ide o prvú investíciu v rámci druhého fondu Sandberg Capital, ktorý vznikol v januári 2021. Obe strany sa dohodli, že hodnotu a detaily transakcie nezverejnia.

Majú medzinárodné ambície

Majoritu si v Titans freelancers ponechávajú jej zakladatelia Róbert Dusík a Marek Greško. Obaja spolu s manažmentom budú firmu riadiť naďalej. Ako podotkol Michal Rybovič, partner Sandberg Capital, ich cieľom je investovať do spoločností, ktoré majú medzinárodné ambície.

„Veríme, že vďaka nášmu partnerstvu bude Titans freelancers ešte dynamickejšie rásť a zároveň sa presadí aj v zahraničí,“ konštatoval Michal Rybovič, podľa ktorého nedostatok odborníkov v IT sektore bráni firmám vo výraznejšom raste a v plnení strategických cieľov. Ako dodal spoluzakladateľ Titans freelancers Marek Greško, spolupráca so Sandbergom im dáva šancu vybudovať stabilnú nadnárodnú firmu.

Prvá akvizícia

Titans freelancers vznikla v roku 2013 a v nasledujúcich rokoch sa stala s tržbami viac ako 10 miliónov eur lídrom na slovenskom trhu. Firma prepája dopyt a ponuku po IT špecialistoch.

Pre Sandberg Capital je to prvá akvizícia do ich druhého fondu s objemom viazaného kapitálu 109 miliónov eur. Spoločnosť v prvom fonde spravuje aktíva s hodnotou viac ako 250 miliónov eur v oblastiach IT, telekomunikácie, poľnohospodárstvo, vzdelávanie a maloobchod.