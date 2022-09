Slovensko musí zaplatiť milióny eur, Remišová za spackané IT projekty viní Rašiho a Pellegriniho (video)

aktualizované 13. septembra 11:31

Slovensko musí zo štátneho rozpočtu zaplatiť zbytočne 48 miliónov eur pre vážne pochybenia v IT projektoch z čias vlády Smeru-SD.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v utorok informovala, že spackané projekty majú na svedomí bývalý podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši a vtedajší premiér Peter Pellegrini.

Šafárenie s eurofondami

Ide o projekty zamerané na národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe a vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému finančnej správy.

„Práve teraz pri tvorbe rozpočtu sa musia nájsť peniaze na to, aby sme tieto korekcie zo štátneho rozpočtu mohli aj zaplatiť,“ povedala na tlačovej besede Remišová.

„Pri týchto dvoch projektoch Najvyšší kontrolný úrad SR našiel také pochybenia a nezrovnalosti vo verejnom obstarávaní, že na základe zistení orgánov auditu ministerstva financií riadiaci orgán udelil v oboch prípadoch korekciu spolu vo výške 48 miliónov eur. Prípadom sa zaoberajú aj orgány činné v trestnom konaní,“ upozornila vicepremiérka.

Pripomenula, že v čase vzniku týchto káuz bola prezidentkou finančnej správy Lenka Wittenbergerová, ktorá je už odsúdená za korupciu. Peniaze na uvedené projekty mali ísť z eurofondov, ale zaplatiť ich bude musieť štát.

Projekty v utajovanom režime

Spomínané IT projekty boli podľa Remišovej v utajenom režime, preto ich kontrola bola veľmi ťažká. „Ja sa ani nečudujem, že chceli ututlať také fakty, ako napríklad to, že za likvidáciu škatule od monitora štát musel zaplatiť v rámci jedného z projektov 420 eur a za likvidáciu obalu z káblika 82 eur. Takú drahú recykláciu, akú tu zaviedol Smer, snáď nemajú nikde na svete,“ poznamenala ministerka. V štátnom IT podľa nej v terajšej koalícii ušetrili desiatky miliónov eur a na rozdiel od minulosti nerobia žiadne utajené projekty.

Štátne IT boli zlatou baňou

Vládam Smeru sa podľa nej za šesť rokov od roku 2014, kedy sa začalo programové obdobie, do začiatku roka 2020 podarilo z eurofondov vyčerpať 4,9 mld eur, pričom pri súčasnej vládnej koalícii za dva a pol roka to bolo 5,2 mld. eur.

„Smer nebol schopný vyčerpať ani tretinu, eurofondy boli predmetom prospechárstva, korupcie a peniaze, ktoré mali slúžiť na rozvoj Slovenska, končili na kontách oligarchov,“ dodala Remišová s tým, že v rokoch 2017 a 2018 prepadlo vyše 150 miliónov eur.

Zlatou baňou podľa nej bolo práve štátne IT, ktoré mali na starosti ako vicepremiéri pre investície a informatizáciu najprv Pellegrini a neskôr Raši (obaja Hlas-SD).