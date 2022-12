Twitter pozastavil účty novinárom, Musk ich obvinil z uverejňovania "súradníc pre atentát"

Twitter vo štvrtok pozastavil účty novinárov, ktorí sa venovali dianiu v sociálnej a mikroblogovacej sieti a jej novému majiteľovi Elonovi Muskovi. Sú medzi nimi reportéri pracujúci pre The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America a ďalšie médiá.

Súradnice pre atentát

Spoločnosť novinárom nevysvetlila, prečo ich účty zablokovala a ich profily a staršie tweety zmizli. Samotný Musk však vo štvrtok v noci novinárov na Twitteri obvinil, že zverejňujú súkromné informácie o jeho pohybe, čo opísal ako „v podstate súradnice pre atentát“.

Pre toto tvrdenie neposkytol žiadne dôkazy.

Náhle pozastavenie účtov novinárov nasleduje po Muskovom rozhodnutí zo stredy permanentne zrušiť účet, ktorý automaticky sledoval lety jeho súkromného lietadla s použitím verejne dostupných dát. Na základe toho tiež Twitter zmenil pravidlá pre všetkých používateľov a zakázal zdieľanie aktuálnej polohy inej osoby bez jej súhlasu.

Incident so stalkerom

Niektorí z novinárov, ktorých účty vo štvrtok suspendovali, písali o nových pravidlách a Muskovom zdôvodnení ich zavedenia. To zahŕňa aj údajný incident so stalkerom, ktorý vraj v utorok v Los Angeles zasiahol jeho a jeho rodinu.

Musk zdôrazňuje, že pravidlá o zákaze zverejňovania polohy ostatných sa týkajú aj novinárov, pričom tvrdí, že mu nerobí problém, ak ho kritizujú. Viacerí z dotknutých reportérov však tvrdia, že Muskovu polohu nezverejnili a žiadne pravidlá neporušili. Ich účty pritom zrušili bez varovania alebo vysvetlenia.

CNN v oficiálnom vyhlásení uviedlo, že „impulzívne a neopodstatnené pozastavenie účtov viacerých reportérov, vrátane Donieho O’Sullivana zo CNN, je znepokojujúce, no nie prekvapivé“.

Zdieľal screenshot

Matt Binder z technologického portálu Mashable opísal, že jeho účet vo štvrtok zablokovali po tom, ako zdieľal screenshot, ktorý pred svojím suspendovaním zverejnil aj O’Sullivan.

Ten pochádzal zo stanoviska losangeleskej polície, ktoré vo štvrtok dostali viaceré médiá, vrátane agentúry The Associated Press, o tom, že je v kontakte s Muskovými zástupcami v súvislosti s údajným incidentom so stalkerom, no zatiaľ nebolo podané trestné oznámenie.

„Nezverejnil som žiadne dáta o polohe, ako uvádzajú nové podmienky Twitteru. Ani som nezdieľal žiadne odkazy na ElonJet alebo ďalšie účty sledujúce polohu,“ vyjadril sa Binder v e-maili s tým, že kritizoval Muska, ale nikdy neporušil žiadne platné pravidlá Twitteru.