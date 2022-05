V CERN-e vznikne nový urýchľovač častíc s obvodom 100 kilometrov. Toto sú podľa prezidentky Čaputovej miesta, na ktorých sa sci-fi stáva realitou

Sú miesta, na ktorých sa sci-fi stáva realitou a slovenskí vedci a technológovia sú pri tom. Povedala to prezidentka Zuzana Čaputová počas návšetevy CERN – Európskej organizácie pre jadrový výskum vo Švajčiarsku.

„V nedeľu som mala možnosť navštíviť CERN, najväčšiu medzinárodnú výskumnú organizáciu na svete. Je skvelé, že sídli v Európe, a to nielen preto, že desiatky Slovákov a Sloveniek, ktorí tu pracujú, to majú bližšie domov. Takéto centrum priťahuje do Európy najlepšie mozgy z celého sveta,“ uviedla prezidentka.

Generálna riaditeľka CERN Fabiola Gianotti sa pri návšteve prezidentky Čaputovej poďakovala za slovenský príspevok. Ďalšou prelomovou investíciou môže byť nový urýchľovač s obvodom 100 kilometrov.

Podľa prezidentky sa od neho očakávajú gigantické kroky v poznaní základnej fyziky ale aj prínos pre svet, nové objavy a technológie. Informuje o tom prezidentka SR na sociálnej sieti.

CERN je známy Veľkým hadrónovým urýchľovačom častíc. Vznikli tu technológie ako napríklad dotykové obrazovky, ktoré vyvinuli na riadenia urýchľovačov alebo celosvetová internetová sieť známa ako „www“ (World Wide Web). Vedecké objavy, ktoré sú spojené s organizáciou CERN sa používajú aj na diagnostiku a liečbu nádorových ochorení. Tieto technológie si podľa prezidentky spájame najmä so súkromnými firmami, ktoré nám ponúkajú finálny produkt.